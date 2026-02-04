India vs Pakistan T20: भारत और पाकिस्तान मैच को युद्ध की तरह दिखाते हैं, इसलिए होते हैं विवाद; उमर अब्दुल्ला बोले

संक्षेप: India vs Pakistan T20:अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान को 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से चुनिंदा रूप से हटने के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि प्रसारक जियो स्टार भी कार्रवाई कर सकता है।

India vs Pakistan T20: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि टी20 विश्व कप में भारत के साथ मैच से पाकिस्तान का नाम वापस लेना खेल और राजनीति के जटिल संबंध का परिणाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को युद्ध की तरह पेश किया जाता है। क्रिकेट प्रेमी अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि खेल को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ने से कई बार प्रतिकूल परिणाम निकलते हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'हमने अब खेल और राजनीति के बीच अंतर करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। बार-बार, मीडिया के माध्यम से, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच होता है तो उसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप इसे कभी भी सामान्य मैच की तरह कवर नहीं करते।' अब्दुल्ला ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों को हमेशा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है और यही इस तरह के विवादों का एक कारण है।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब हम दूसरे देशों के खिलाफ खेलते हैं, तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब बात पाकिस्तान की होती है, तो उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। तभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हां, वे इस विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वे हमारे खिलाफ नहीं खेलेंगे।'

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान को 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से चुनिंदा रूप से हटने के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है।

प्रसारक पीसीबी के खिलाफ अदालत जा सकते हैं पीटीआई भाषा ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि ICC ने PCB को चेताया है कि 15 फरवरी को होने वाले टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार के कारण उसे टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारक जियोस्टार की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने अपनी सरकार के निर्देश पर 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक उसने इस फैसले के कारणों को औपचारिक रूप से आईसीसी को नहीं बताया है।