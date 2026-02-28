Hindustan Hindi News
मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर भारत-EU में समझौता, जानें इसके कितने फायदे

Feb 28, 2026 05:48 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
एक अनुमान है कि 2032 तक भारत को होने वाला यूरोपीय निर्यात दोगुना हो जाएगा और यूरोपीय कंपनियों को सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो की बचत होगी।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का मसौदा तैयार हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते के लागू होते ही दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) का दर्जा प्रदान करेंगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि दोनों पक्ष विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के प्रति बाध्य होंगे और वैश्विक नियमों से इतर कोई भी नया आयात-निर्यात प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे।

लगभग दो दशकों की कठिन वार्ताओं के बाद संपन्न हुए इस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा समृद्धि के लिए एक नया ब्लूप्रिंट करार दिया है। वहीं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे दो अरब लोगों का मुक्त व्यापार क्षेत्र बताया है, जो दुनिया की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करेगा।

टैरिफ में भारी कटौती: किसे क्या मिलेगा?

यह समझौता व्यापारिक मूल्य के आधार पर 96.6% उत्पादों पर टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से खत्म या कम कर देगा। यूरोपीय संघ अपने बाजार का 99.5% हिस्सा भारत के लिए खोल देगा। अधिकांश उत्पादों पर शुल्क तुरंत या अधिकतम 7 वर्षों में शून्य हो जाएगा। भारत व्यापारिक मूल्य के 96% सामानों पर से शुल्क हटाएगा। यह प्रक्रिया अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। दोनों पक्षों ने डेयरी, चावल, चीनी और बीफ जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है ताकि स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

इस समझौते से दोनों पक्षों को बड़े आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। भारतीय निर्यातकों के कपड़ा (Textiles), चमड़ा (Leather), रत्न एवं आभूषण और समुद्री उत्पादों (Seafood) को यूरोपीय बाजार में तुरंत शून्य-शुल्क पहुंच मिलेगी। यूरोपीय कार निर्माताओं और शराब उत्पादकों को भारतीय बाजार में भारी शुल्क कटौती का लाभ मिलेगा। एक अनुमान है कि 2032 तक भारत को होने वाला यूरोपीय निर्यात दोगुना हो जाएगा और यूरोपीय कंपनियों को सालाना लगभग 4 बिलियन यूरो की बचत होगी।

टैरिफ के अलावा, मसौदा पाठ में खाद्य सुरक्षा और पादप स्वास्थ्य मानकों (SPS) को WTO के अनुरूप बनाने पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने डिजिटल व्यापार सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें निजता को एक मौलिक अधिकार माना गया है। हालांकि, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और सीमा पार डेटा प्रवाह पर दोनों देशों का अपना अधिकार बरकरार रहेगा।

