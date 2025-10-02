भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं इसी महीने शुरू, 5 साल बाद बनी सहमति

भारत और चीन के संबंधों में आ रहे सुधार के बीच सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 26 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी।

भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सीधी फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं। सरकार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि भारत और चीन के बीच इस महीने के अंत से सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत और चीन के गंतव्यों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाओं को दोबारा बहाल करने पर सहमति बन गई है और अक्टूबर के अंत सीधी फ्लाइट्स तक फिर से शुरू हो सकती हैं।

गौरतलब है कि 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद से दोनों पक्षों के बीच उड़ान सेवाएं निलंबित कर थीं। इसके बाद गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद सेवाएं वापस शुरू नहीं की गईं। हालांकि अब 5 साल बाद सीधी उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू हो रही हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया कि इस साल की शुरुआत से ही, दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने और संशोधित हवाई सेवा समझौते पर तकनीकी स्तर की चर्चाएं कर रहे हैं।

इससे पहले पिछले महीने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई थी। बता दें कि दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए बीते एक साल में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें 2024 के अंत में देपसांग और डेमचोक में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया भी शामिल है। वहीं दोनों देशों ने कई उच्च-स्तरीय राजनयिक और सैन्य बैठकें भी की हैं। वहीं PM मोदी सितंबर में चीन के दौरे पर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर भारत-चीन संंबंधों को बेहतर करने का आह्वान किया था। इस दौरान जिनपिंग ने भी भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी।