मौत की सजा को कर दिया जाए खत्म? संयुक्त राष्ट्र में क्या बोला भारत, 33 देशों ने कहा ‘ना’

भारत ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय आम सहमति नहीं होने और संप्रभु देश को अपनी कानून व्यवस्था और दंड तय करने का अधिकार होने का तर्क दिया। भारत ने और क्या क्या कारण गिनाए?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। 193 सदस्य देशों ने शुक्रवार को मेक्सिको की ओर से पेश ‘मृत्युदंड पर रोक’ संबंधी प्रस्ताव पर मतदान किया। 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 33 देशों ने विरोध में मतदान किया। 16 देश अनुपस्थित रहे। दावा किया गया है कि यह प्रस्ताव पारित हो गया है।

प्रस्ताव में इस बात पर चिंता जताई गई कि मृत्युदंड को सीमित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद 2025 में मृत्युदंड के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन कानूनों की संख्या कम करने का आह्वान किया गया, जिनसे मृत्युदंड सुनाया जा सकता है। इसमें उन प्रावधानों को हटाना भी शामिल है, जिनके तहत कुछ अपराधों में मृत्युदंड देना अनिवार्य होता है।

जानकारी के मुताबिक भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका भी इस प्रस्ताव के खिलाफ रहे। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखा। भारत ने इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय आम सहमति नहीं होने और संप्रभु देश को अपनी कानून व्यवस्था और दंड तय करने का अधिकार होने का तर्क दिया। भारत ने कानूनी रूप से दी जाने वाली फांसी की सजा की तुलना यातना और गैर-कानूनी हत्याओं से किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है।

भारत ने क्या दिया तर्क संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलांदन ने प्रस्तावों के खिलाफ तीन अहम तर्क दिए। भारत ने तर्क दिया कि दुनिया भर में मृत्युदंड को समाप्त करने पर कोई एकमत नहीं है। इसके अलावा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा का अनुच्छेद-6 भी कुछ प्रतिबंधों के साथ मृत्युदंड के इस्तेमाल की अनुमति देता है।

भारत ने अपनी न्यायिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि देश में मृत्युदंड वैधानिक प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल केवल दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। भारत के कानूनी ढांचे में निर्दोष होने की धारणा, उच्च न्यायालय द्वारा सजा की अनिवार्य पुष्टि और सजा कम करने के पहलुओं पर व्यापक विचार जैसे कई सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।