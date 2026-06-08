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INDI गठबंधन की महाबैठक से DMK-AAP का किनारा; मजबूत होगी एकता या बढ़ेंगी चुनौतियां?

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके के साथ ही सीपीएम भी नहीं शामिल हो रही है। वहीं टीवीके इस बैठक का हिस्सा हो सकता है। आम चुनाव के बाद यह पहली इंडिया गठबंधन की बैठक है।

INDI गठबंधन की महाबैठक से DMK-AAP का किनारा; मजबूत होगी एकता या बढ़ेंगी चुनौतियां?

'इंडिया' गठबंधन की दो पार्टियों के सत्ता गंवाने और बदले आपसी समीकरण के बीज विपक्ष सोमवार को राजधानी दिल्ली में महाबैठक करने जा रहा है। इस बैठक में 23 राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने AAP संयोजक अरवविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं इस बैठक में डीएमके और सीपीएम शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए डीएमके ने गठबंधन से किनारा कस लिया है। वहीं केरल में वामपंथियों पर बीजेपी के साथ मिले होने के आरोप लगाने के बाद सीपीएम भी इंडिया गठबंधन से किनारा कस रहा है।

बैठक में कौन-कौन हो सकता है शामिल

23 पार्टियों की इस महाबैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी केअध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे बैठक में मौजूद रहेंगे। कई छोटी पार्टियों और वामपंथी दलों के नेता भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं।

क्या है अजेंडा

विपक्षी गठबंधन की इस बैठक का अजेंडा आगामी चुनावों की रणनीति तय करना है। वहीं बंगाल और असम समेत अन्य राज्यों में हार के कारणों पर भी मंथन किया जाएगा। डीएमके और आम आदमी पार्टी का इस बैठक में शामिल होना ममुश्किल है। तमिलनाडु में कांग्रेस के टीवीके के साथ गठबंधन से डीएमके नाराज है। डीएमके का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने में कामयाब नहीं रही है।

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2024 के आम चुनाव से पहले 1 जून को विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी। इसके बाद से इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी बैठक नहीं हु है। ऐसे में गठबंधन की एकता दिखाने और रणनीतिक फैसले लेने के लिए यह बैठक जरूरी हो गई थी। इन दो सालों में राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। ऐसे में नए सिरे से रणनीति बनाना विपक्षी गठबंधन के लिए आवश्यक हो गया है।

आपसी फूट से बढ़ेंगी चुनौतियां

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि इस बैठक में 23 दल शामिल हो रहे हैं। वहीं बैठक से पहले ही गठबंधन में फूट नजर आने लगी है। डीएमके और आम आदमी पार्टी बैठक से किनारा कस रह है। पहले टीएमसी भी गठबंधन से दूर-दूर रहती थी। हालांकि बंगाल में तगड़ा झटका लगने के बाद ममता बनर्जी बैठक में शामिल हो रही हैं। टीएमसी के अंदर भी कलह चल रही है। 80 में से 58 विधायक बागी हो गए हैं और इस वजह से ऋतब्रत बनर्जी को सदन में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है।

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डीएमके की जगह लेगी टीवीके

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन से दूरियां बना ली थीं। डीएमके ने पहले ही मीटिंग को बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। अब विजय की टीवीके इस बैठक में शामिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के लिए ही काम कर रही है और क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर रही है। वे यही चाहती हैं कि केवल दो पार्टियां ही सत्ता पर काबिज रहें।

केरल में कांग्रेस ने लेफ्ट पर बीजेपी के साथ मिले होने के आरोप लगाए थे। केरल में कांग्रेस की अगुआई वाले यूडीएफ से वामपंथी दल चुनाव हार गए। इसके बाद कांग्रेस के साथ उनकी रार बढ़ गई है। यही वजह है कि सीपीएम भी बैठक से किनारा कर रहा है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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