India alliance could make Tiruchi Siva vice president candidate विपक्ष ने भी तय कर लिया अपना VP कैंडिडेट, तमिलनाडु के इस सांसद पर लगेगी मुहर?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsIndia alliance could make Tiruchi Siva vice president candidate

विपक्ष ने भी तय कर लिया अपना VP कैंडिडेट, तमिलनाडु के इस सांसद पर लगेगी मुहर?

वहीं कांग्रेस की मजबूरी यह है कि तमिल नेता को समर्थन करने के नाम पर छिटकती दिख रही डीएमके को रोका जाए। माना जा रहा है कि इसी लिए तमिलनाडु से ही आने वाले तिरुचि सिवा को उतारने का फैसला लिया गया है। आज शाम को ही गठबंधन के दलों की इस मसले पर मीटिंग भी है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 04:20 PM
share Share
Follow Us on
विपक्ष ने भी तय कर लिया अपना VP कैंडिडेट, तमिलनाडु के इस सांसद पर लगेगी मुहर?

विपक्षी INDIA अलायंस ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के चुनाव के लिए आज शाम को मीटिंग बुलाई है। इससे पहले खबर है कि तमिलनाडु के सांसद तिरुचि सिवा के नाम पर मुहर लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा सीपी राधाकृष्णन को उतारकर तमिलनाडु कार्ड चला है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हें उतारकर भाजपा ने डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस के लिए धर्मसंकट खड़ा कर दिया है। यदि डीएमके ने समर्थन नहीं किया तो तमिल नेता के नाम का विरोध करने पर उसे घेरा जा सकेगा। इसके अलावा एआईएडीएमके के आगे अब कोई विकल्प नहीं रहेगा।

वहीं कांग्रेस की मजबूरी यह है कि तमिल नेता को समर्थन करने के नाम पर छिटकती दिख रही डीएमके को रोका जाए। माना जा रहा है कि इसी लिए तमिलनाडु से ही आने वाले तिरुचि सिवा को उतारने का फैसला लिया गया है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के बाद से ही चर्चा थी कि विपक्ष बिहार के किसी नेता को मौका दे सकता है या फिर तमिलनाडु से किसी लीडर पर दांव लग सकता है। सीपी राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के बाद ही डीएमके ने विपक्षी अलायंस से मांग की थी कि तमिलनाडु के किसी लीडर का नाम घोषित किया जाए।

माना जा रहा है कि इसी के चलते कांग्रेस ने इस पर सहमति जता दी है। तिरुचि सिवा इस मायने में फिट बैठते हैं। वह तमिलनाडु के ही हैं और डीएमके के राज्यसभा सांसद हैं। भले ही विपक्ष नंबरों के मामले में जीत की स्थिति में नहीं है, लेकिन तिरुचि सिवा को कैंडिडेट बनाकर तमिल अस्मिता के नाम पर एक संदेश देने की कोशिश जरूर होगी। वही सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सरकार सहमति बनाने की बात कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से विपक्षी दलों से संपर्क साधा जा सकता है कि सीपी राधाकृष्णन का वे समर्थन कर दें ताकि चुनाव की जरूरत न रहे।