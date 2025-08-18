विपक्ष ने भी तय कर लिया अपना VP कैंडिडेट, तमिलनाडु के इस सांसद पर लगेगी मुहर?

वहीं कांग्रेस की मजबूरी यह है कि तमिल नेता को समर्थन करने के नाम पर छिटकती दिख रही डीएमके को रोका जाए। माना जा रहा है कि इसी लिए तमिलनाडु से ही आने वाले तिरुचि सिवा को उतारने का फैसला लिया गया है। आज शाम को ही गठबंधन के दलों की इस मसले पर मीटिंग भी है।

विपक्षी INDIA अलायंस ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के चुनाव के लिए आज शाम को मीटिंग बुलाई है। इससे पहले खबर है कि तमिलनाडु के सांसद तिरुचि सिवा के नाम पर मुहर लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा सीपी राधाकृष्णन को उतारकर तमिलनाडु कार्ड चला है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हें उतारकर भाजपा ने डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस के लिए धर्मसंकट खड़ा कर दिया है। यदि डीएमके ने समर्थन नहीं किया तो तमिल नेता के नाम का विरोध करने पर उसे घेरा जा सकेगा। इसके अलावा एआईएडीएमके के आगे अब कोई विकल्प नहीं रहेगा।

