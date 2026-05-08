हंता वायरस को लेकर भारत भी हुआ अलर्ट, जान लीजिए लक्षण; शिप पर सवार दो भारतीयों की क्या हालत?

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक उच्च-स्तरीय बैठक की है। इसमें निगरानी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों (IHR) के नियमों पर चर्चा की गई। भारतीयों की स्थिति पर भी जानकारी दी गई है।

Hantavirus News: दुनियाभर में कोरोना वायरल की तबाही के बाद अब एक नए वायरस ने खलबली मचा दी है। हंता वायरस के नाम से जाने जाने वाले इस वायरस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। डच क्रूज शिप 'एमवी होंडियस' से संक्रमण फैलने के बाद इस वायरस ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है और कई देशों में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब भारत सरकार भी इसे लेकर अलर्ट हो गई है और एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, क्रूज शिप पर अब तक हंता वायरस के 8 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 की पुष्टि हो चुकी है। इस संक्रमण की चपेट में आने से अब तक तीन यात्री दम तोड़ चुके हैं। मई के पहले सप्ताह में यह खबर सामने आने के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है।

जहाज पर मौजूद भारतीयों की क्या हालत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया है कि एमवी होंडियस पर सवार दो भारतीय नागरिकों में हंटावायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें निगरानी में रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) चैनलों के जरिए मिली जानकारी से संकेत मिलता है कि दोनों भारतीय निगरानी में हैं। वहीं मंत्रालय WHO और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के साथ संपर्क बनाए हुए है।

हाई-लेवल मीटिंग भारत ने खतरे को देखते हुए अपनी सर्विलांस प्रणाली को एक्टिव कर दिया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP) स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक की है। इसके तहत जांच के लिए मौजूद सुविधाओं को मजबूत करना, संक्रमण की स्थिति का आकलन करना और यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के सुरक्षित उतरने और आगे की यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।

क्या है एंडीज हंता वायरस? गौरतलब है कि इस क्रूज शिप पर हंता वायरस का एंडीज स्ट्रेन मिला है। यह स्ट्रेन ज्यादातर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यह इंसान से इंसान में फैलने वाला हंता वायरस का इकलौता स्ट्रेन है।

कैसे फैलता है यह वायरस? आमतौर पर यह संक्रमित चूहों के पेशाब, लार या मल के संपर्क में आने से फैलता है। एंडीज स्ट्रेन के मामले में यह लंबे समय तक संपर्क में रहने पर एक इंसान से दूसरे में भी जा सकता है। हालांकि WHO की विशेषज्ञ मारिया वैन केरखोव ने स्पष्ट किया है कि यह कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा की तरह हवा के जरिए तेजी से नहीं फैलता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।