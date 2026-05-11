स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय की मौत के बाद एक्शन में सरकार, BRICS के मंच पर ईरान से होगी बातचीत

शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास आग लगने के बाद 18 भारतीय क्रू मेंबर्स वाली एक नाव पलट गई थी। हादसे में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई वहीं चार अन्य घायल हो गए। इसके बाद अब भारत ब्रिक्स के मंच पर ईरान से बातचीत करेगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव और हाल ही में यहां गुजरात की एक नाव डूबने से एक भारतीय की मौत के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई है। भारत इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स के शेरपा और विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाएगा और ईरान से इस पर बातचीत करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच अहम बैठक होगी जहां भारत अपने फंसे हुए जहाजों को निकालने और सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित कराने के लिए ईरान से बातचीत करेगा।

बता दें कि दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों से से एक होर्मुज में बीते मार्च महीने से ही तनाव जारी है। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस रास्ते पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है। भारत के लिए यह रास्ता बेहद अहम है क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले भारत के कच्चे तेल आयात का 40 फीसदी और एलपीजी (LPG) आयात का 90 फीसदी हिस्सा यही से गुजरता था।

भारत के कितने जहाज फंसे? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद से भारत के 11 जहाज ही यहां से बाहर निकल पाए हैं, जबकि 13 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक इस मसले को लेकर ईरान से बातचीत जारी है। उन्होंने एक बयान में कहा था, “हमने प्रगति देखी है और ईरानी पक्ष के साथ राजनयिक बातचीत के बाद अब तक 11 भारतीय जहाज होर्मुज से बाहर निकल चुके हैं, जबकि 13 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हए हैं। हम ईरानी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाकी जहाज भी होर्मुज को पार करके भारत पहुंच सकें।"

भारतीय की मौत से बढ़ी टेंशन इस बीच एक भारतीय की मौत से चिंताएं बढ़ गई हैं। शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास आग लगने से एक लकड़ी की नाव पलट गई, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। इसमें 18 भारतीय सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाला नाविक गुजरात का निवासी था और नाव का नाम अल फैज नूरे सुलेमानी 1 था। यह नाव सात मई को दुबई से रवाना हुई थी और यमन के मुक्कम जा रही थी। 8 मई को लगभग एक बजे इस रास्ते को पार करते समय इस पर गोलीबारी हुई और यह हादसा हो गया।