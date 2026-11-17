भारत में विमानों की कमी के बीच 1000 और विमान खरीदने की तैयारी है। पीयूष गोयल के मुताबिक देश को 2000 से ज्यादा विमानों की जरूरत है। जानें इंडिगो और एयर इंडिया के बड़े ऑर्डर, विमान डिलीवरी में देरी और हवाई यात्रियों को इससे क्या फायदा होगा।

भारत में हवाई सफर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक लोग अब ट्रेन के बजाय विमान से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच विमानन कंपनियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। देश में उड़ानों की मांग तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विमान उपलब्ध नहीं हैं। यही वजह है कि भारत अब 1,000 और विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 1,200 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दे चुका है और अब 1,000 और विमान खरीदने के लिए तैयार है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2,000 से ज्यादा विमानों की आवश्यकता होगी। इसके लिए विमान बनाने वाली बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जल्द आपूर्ति करने को लेकर बातचीत की जा रही है।

मंत्री ने यह भी कहा कि नए विमान मिलने से भारत और मिस्र के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच मिस्र की विमानन कंपनी इजिप्टएयर सीधी उड़ानें संचालित करती है। अधिक विमान उपलब्ध होने पर इस मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

आखिर भारत को इतनी बड़ी संख्या में विमानों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह देश में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या है। पहले विमान से सफर करना काफी हद तक बड़े शहरों और ज्यादा आय वाले लोगों तक सीमित माना जाता था। अब छोटे शहरों में भी हवाई अड्डे बन रहे हैं और हवाई यात्रा आम लोगों की पहुंच में आ रही है।

इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार, कारोबार, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ने से भी विमान सेवाओं की मांग बढ़ रही है। विमानन कंपनियां घरेलू उड़ानों के साथ-साथ विदेशों के लिए भी अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहती हैं।

इसी संभावित मांग को देखते हुए एयरबस का अनुमान है कि भारत का कमर्शियल विमानों का बेड़ा 2035 तक बढ़कर करीब 2,250 विमानों का हो सकता है। कंपनी के मुताबिक, अगले दशक में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या औसतन 8.9 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ सकती है। यह एयरबस का अनुमान है, न कि सरकार की ओर से घोषित खरीद का लक्ष्य।

पहले से 1,200 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर, फिर भी क्यों है कमी? यह सवाल सबसे अहम है कि जब भारतीय विमानन कंपनियां पहले ही इतने बड़े ऑर्डर दे चुकी हैं, तो फिर नए विमानों की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल, विमान का ऑर्डर देना और उसकी डिलीवरी मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। एक विमान बनाने में काफी समय लगता है। विमान निर्माता कंपनियों के पास दुनिया भर की एयरलाइनों के हजारों ऑर्डर पहले से लंबित हैं। ऐसे में किसी कंपनी को विमान का ऑर्डर देने के तुरंत बाद उसकी डिलीवरी नहीं मिल जाती। कई विमानों के लिए इंतजार कई वर्षों तक खिंच सकता है।

इस समस्या की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुआ वैश्विक उत्पादन भी है। महामारी के समय विमान निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसके बाद सप्लाई चेन में रुकावट, इंजन की कमी, कलपुर्जों की उपलब्धता और कुशल कर्मचारियों की कमी ने उत्पादन को प्रभावित किया।

मार्च 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने भी विमान खरीद में आ रही इसी समस्या की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने बताया था कि भारतीय विमानन कंपनियों के करीब 1,700 विमानों के ऑर्डर लंबित हैं और आपूर्ति में देरी के कारण कुछ विमानों की डिलीवरी में 15 साल तक लग सकते हैं। यानी भारत के सामने चुनौती सिर्फ नए विमान खरीदने की नहीं, बल्कि समय पर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी है।

इंडिगो और एयर इंडिया ने दिए हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑर्डर में शामिल ऑर्डर भारत की दो प्रमुख विमानन कंपनियां इंडिगो और एयर इंडिया अपने बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने विमान निर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग को बड़े ऑर्डर दिए हैं।

इंडिगो ने जून 2023 में एयरबस को 500 A320 फैमिली विमानों का ऑर्डर दिया था। इसके बाद जून 2025 में कंपनी ने एयरबस के साथ 30 A350-900 विमानों का ऑर्डर भी किया। इससे पहले कंपनी के पास 2024 में 30 A350 विमानों का एक अलग ऑर्डर भी था।

वहीं, एयर इंडिया समूह ने 2023 में एयरबस और बोइंग को मिलाकर कुल 470 विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया था। इसके बाद कंपनी ने 2024 में 100 और एयरबस विमानों का ऑर्डर दिया। इस विस्तार का मकसद घरेलू बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नेटवर्क बढ़ाना है।

क्या भारत में भी बनने लगेंगे यात्री विमान? भारत की योजना केवल विदेशों से विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। सरकार देश में विमान निर्माण और उससे जुड़े उद्योग को भी मजबूत करना चाहती है। इसी दिशा में ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर और अडानी समूह ने भारत में क्षेत्रीय विमानों के निर्माण की संभावनाओं पर काम करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में विमान निर्माण की क्षमता विकसित करना है।

इसके अलावा एयरबस और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार से भी बड़े स्तर पर कलपुर्जे और सेवाएं खरीदती हैं। दोनों कंपनियां भारत से हर साल करीब 2 अरब डॉलर के कलपुर्जे और सेवाएं खरीदती हैं। इससे देश की घरेलू कंपनियों को भी विमानन उद्योग से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

नए विमान आने से यात्रियों को क्या फायदा होगा? विमानों की संख्या बढ़ने का सीधा फायदा हवाई यात्रियों को मिल सकता है। जब विमान उपलब्ध होंगे तो एयरलाइंस ज्यादा उड़ानें शुरू कर सकेंगी। इससे उन मार्गों पर भी सेवाएं बढ़ सकती हैं जहां अभी सीमित उड़ानें उपलब्ध हैं।

छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए नए रूट और अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, विमानों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हवाई टिकट तुरंत सस्ते हो जाएंगे। टिकट की कीमतें ईंधन, मांग, परिचालन खर्च, एयरपोर्ट शुल्क और एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं।