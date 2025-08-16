अंतराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में भारत की सक्रिय भूमिका; ट्रंप से मुलाकात से पहले पुतिन का बड़ा बयान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे संदेश में पुतिन ने दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की रूस की प्रतिबद्धता दोहराई।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। इससे पहले उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। पुतिन ने अपने मैसेज में अंतराष्ट्रीय मुद्दों का खासतौर पर जिक्र किया। पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रमुख अंतराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में भारत की सक्रिय भूमिका की सराहना की।

वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारत हमारे लिए अहम देश है। भारत अमेरिका मिलकर आधुनिक चुनौतियों का सामना करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका की ओर से बधाई दी। रुबियो ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच ऐतिहासिक संबंध महत्वपूर्ण हैं।