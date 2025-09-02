आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद वृद्धि दर 7.8%; PM मोदी का ट्रंप टैरिफ पर निशाना

मंगलवार को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी प्रगति की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर हासिल की है। मंगलवार को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद देश ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी प्रगति की है। प्रधानमंत्री का साफ इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ की ओर था।

चीन और जापान की अपनी यात्रा समाप्त कर लौटने के अगले ही दिन नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था ने हर उम्मीद और अनुमान से बढ़कर प्रदर्शन किया है।" उन्होंने कहा, “भारत ने ऐसे समय में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है, जब दुनिया भर में आर्थिक चिंताएँ हैं और आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियाँ हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.5 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले 7.8 प्रतिशत बढ़ा है। यह आँकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.3 प्रतिशत अंक अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीडीपी में यह वृद्धि हरेक सेक्टर में दर्ज की गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, कन्स्ट्रक्शन समेत तमाम सेक्टर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। पीएम ने कहा कि भारत आज जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इससे हम सभी में, हरेक देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर पक्का हो चुका है।

सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत पर भरोसा करता है। भारत में विश्वास करता है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "भारत महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम कर रहा है और दुर्लभ खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"