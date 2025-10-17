देश में रोजाना पांच भूकंप, 9 महीने में 1467... इन जोन में सबसे ज्यादा खतरा

संक्षेप: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भारत और पड़ोसी देशों में इस साल जनवरी से सितंबर तक कुल 1467 भूकंप दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 382 का केंद्र भारत में रहा, जिसमें उत्तर-पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय हैं।

भारत समेत पड़ोसी देशों में हर रोज औसतन पांच से अधिक भूकंप दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बड़े भूकंप का खतरा टला नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के देशभर में मौजूद 169 सिस्मिक स्टेशनों में भूगर्भीय गतिविधि की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक कुल 1467 भूकंप दर्ज किए गए हैं। इनमें से 382 का केंद्र भारत ही रहा।

पिछले नौ महीनों में भूगर्भीय हलचल के लिहाज से देश में उत्तर-पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय रहे हैं। भूकंप का केंद्र 180 बार उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रहा जबकि उत्तरी क्षेत्र में भूकंप ने 92 बार दहशत फैलाई। इसमें भी असम, अरुणाचल, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य खासे संवेदनशील हैं। देश के अन्य हिस्सों में बाकी 110 भूगर्भीय गतिविधियां दर्ज हुई हैं। इसके अतिरिक्त सालभर जब भी धरती डोली तब भूकंप का केंद्र नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत और भूटान रहे। भू-वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार आ रहे ये झटके एक सामान्य भूगर्भीय हलचल का हिस्सा हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिक बड़ा भूकंप की आशंका जता रहे हैं।

भूकंप इस साल जनवरी:340

फरवरी: 119

मार्च: 174

अप्रैल: 172

मई: 157

जून: 111

जुलाई: 135

अगस्त:112

सितंबर: 147

कुल: 1467

हिमालयी क्षेत्र में पृथ्वी के नीचे हिल रही चट्टानें वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. विनीत गहलोत के अनुसार, एशिया में भूकंप मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में होते हैं। इस क्षेत्र में पृथ्वी की सतह के नीचे की चट्टानें आपस में टकराती और खिसकती हैं। यह टकराव हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (एचएफटी), मेन बाउंड्री थ्रस्ट (एमबीटी) और मेन सेंट्रल थ्रस्ट (एमसीटी) जैसे क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा, कुछ भूकंप तब आते हैं जब भारतीय प्लेट नाम की एक बड़ी चट्टानी परत म्यांमार (बर्मा) की छोटी प्लेट के नीचे खिसकती है। यह खिसकाव इंडो-बर्माज वेज नामक क्षेत्र में होता है, जिसके कारण वहां भूकंप आते हैं।

दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत अधिक संवेदनशील दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे संवेदनशील हैं। नॉर्थ-ईस्ट में सभी राज्यों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर-पश्चिम में दिल्ली-एनसीआर पर भूकंप का खतरा है। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, झुंझुनू, चूरू आदि संवेदनशील हैं। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, सिंगरौली, बैतूल, खंडवा को लेकर सावधानी की जरूरत है। महाराष्ट्र में अमरावती, सांगली, पालघर, सोलापुर, चंद्रपुर, सतारा, लातूर में भूकंप का खतरा है। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सत्य साई, प्रकाशम, तेलंगाना में विकाराबाद, पेद्दापल्ली, कुमुरम भीम, असिफाबाद, कर्नाटक में कलबुर्गी, विजयपुरा, रायचूर, कोडागु संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुरद्वार को संवेदनशील माना गया है।