स्वतंत्रता दिवस: विजय ने किया 'स्वर्ण अंगूठी योजना' का ऐलान, किसे मिलेगा लाभ; जेन-जी को वणक्कम
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार उन्मूलन को सच्ची स्वतंत्रता के समान बताते हुए कहा कि सरकारी राजस्व को निजी हाथों में जाने से सख्ती से रोका गया है और सभी विभागों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निरंतर कार्रवाई जारी है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में ध्वजारोहण कर बतौर मुख्यमंत्री अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। अपने इस ऐतिहासिक संबोधन की शुरुआत उन्होंने जेन जी (Gen Z) को विशेष रूप से वणक्कम (नमस्कार) के साथ की। उन्होंने कहा, "दुनिया भर में बसे मेरे सभी तमिल रिश्तेदारों और मेरे जेन जी दोस्तों आप सभी को मेरा वणक्कम।"
अपने भाषण में मुख्यमंत्री विजय ने प्रशासनिक मामलों में केंद्र सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के अधिकारों और हितों के खिलाफ जाने वाली किसी भी केंद्रीय नीति का उनकी सरकार पुरजोर विरोध करेगी।
विजय ने कहा, "हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित करने के मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जनता भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस विकसित करे।" किसी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ काम करने वाली ताकतों और रचे जा रहे षड्यंत्रों को पूरी तरह से विफल कर दिया जाएगा।
जारी रहेगी अम्मा कैंटीन
राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने घोषणा की कि पिछली सरकारों की सभी उपयोगी योजनाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा। इसमें एआईएडीएमके सरकार की अम्मा कैंटीन और डीएमके सरकार की स्कूली बच्चों के लिए नाश्ता योजना शामिल हैं।
स्वर्ण अंगूठी योजना का शुभारंभ कब से
द्रविड़ प्रतीक सीएन अन्नादुरै की जयंती के अवसर पर 15 सितंबर को स्वर्ण अंगूठी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। 755.83 करोड़ की लागत वाली इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी उपहार में दी जाएगी। इसके आलावा पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है।
दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मासिक सहायता को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 23,000 किया गया है। उनके आश्रितों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है।
अपने भाषण के समापन पर मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने जाति, धर्म, धनबल और बाहुबल की राजनीति को नकार कर एक जन-केंद्रित और सामाजिक न्याय पर आधारित सरकार बनाने के लिए अपना भारी समर्थन दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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