स्वतंत्रता दिवस: आजादी के पहले दिन ऐसा था, आपका ‘हिन्दुस्तान’ अखबार
हमारा देश ने 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आज हम आजादी की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। भारत के इतिहास में आजादी की तारीख कैलेंडर का एक पन्ना नहीं थी, बल्कि सदियों की गुलामी, संघर्ष, बलिदान और उम्मीद के बाद आई एक नई सुबह थी।
हमारा देश ने 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आज हम आजादी की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। भारत के इतिहास में आजादी की तारीख कैलेंडर का एक पन्ना नहीं थी, बल्कि सदियों की गुलामी, संघर्ष, बलिदान और उम्मीद के बाद आई एक नई सुबह थी। आधी रात को जब भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया, तब देश के करोड़ों लोगों की आंखों में खुशी के साथ-साथ उन अपनों की याद भी थी, जिन्होंने आजादी की राह में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। आजादी की सुबह की यह खबरें तमाम तरीके से लोगों के पहुंची। इस खुशखबरी को आम जनता तक पहुंचाने में हिन्दुस्तान अखबार ने भी अहम भूमिका निभाई थी।
देश की आजादी की पहली खबर सुनहरे अक्षरों में हिन्दुस्तान अखबार की सुर्खियां बनी थीं। उस दिन हिन्दुस्तान अखबार के पहले पन्न का समाचार था, ‘शताब्दियों की दासता के बाद भारत में स्वतंत्रतता का मंगल प्रभात’। इसमें आजादी की लंबी लड़ाई का अंजाम अखबार के अक्षरों में साफ नजर आ रहा था। यह एक महान देश का गुणगान करता हुआ हमारा ‘हिन्दुस्तान’ अखबार। आज आजादी के इतने साल के बाद भी हर दिन यह अखबार लगातार देशवासियों को हर समाचार से पूरी शिद्दत के साथ पूरे देश को रूबरू करा रहा है।
इसी तरह से ‘हिन्दुस्तान’ के सहयोगी अखबार, ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ का अंदाज शानदार रहा है। ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ अखबार ने आजादी की सुबह पहली खबर, ‘इंडिया इंडिपेंडेंट: ब्रिटिश रूल एंड्स’ पब्लिश हुई थी। यह देशवासियों बता रहा था कि ब्रिटिश शासन से हमें आजादी मिल चुकी है। हम दासता की बेड़ियां तोड़ चुके हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स के पहले पेज पर जो फोटो पब्लिश हुई थी, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और माउंटबेटन नजर आ रहे थे।
आजादी की पहली सुबह शायद वैसी नहीं थी, जैसी आज हम स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरों में देखते हैं। न हर शहर में बड़े-बड़े मंच थे, न हर गली में सजावट। बहुत से लोगों के लिए यह सुबह उत्सव से ज्यादा भावनाओं, अनिश्चितता और बदलाव की सुबह थी। देश के अधिकांश लोग उस ऐतिहासिक क्षण को रेडियो, अखबारों और आसपास के लोगों से मिली खबरों के जरिए महसूस कर रहे थे। गांवों और छोटे कस्बों में शायद किसी को ठीक-ठीक अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में क्या हो रहा है। सुबह होते ही जब लोगों को यह खबर मिली कि अंग्रेजी शासन समाप्त हो चुका है, तो कई जगहों पर लोग घरों से बाहर निकल आए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।