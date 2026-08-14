स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, जान लीजिए कब और कहां देखें भाषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुबह लाल किले की प्राचीर पर झंड़ा फहराएंगे। वह 13वीं बार आजादी की वर्षगांठ के मौके पर देश के नाम संबोधन देंगे।

Independence Day 2026: भारत देश शनिवार को आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से समारोह का नेतृत्व करेंगे। तिरंगा फहराने के बाद वह 13वीं बार देश के नाम अपना संबोधन देंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पुरानी विरासत को भी याद किया जाएगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में वंदे मातरम् की ध्वनी सुनाई देगी।

2014 से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधन देते आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में...

लाल किले पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह शनिवार सुबह जल्दी शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह लाल किले में PM मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी किले की प्राचीर की ओर बढ़ेंगे। यहां पर कैप्टन सोनिया सिंह चौहान तिरंगा फहराने में पीएम मोदी की मदद करेंगी। इसके साथ ही इसे 1721 फील्ड बैटरी के गनर्स द्वारा दी जाने वाली 21-गन सैल्यूट के साथ जोड़ा जाएगा।

इस दौरान दो मिग-17 हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश की जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी देश के नाम अपना संबोधन देंगे। उनके भाषण के आखिर में, नेशनल कैडेट कोर (NCC) के कैडेट और 'मेरा भारत' (My Bharat) के वॉलंटियर्स राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाएंगे और उसके बाद राष्ट्रगान होगा।