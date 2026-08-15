Independence Day 2026 Live: भारत का 80वां आजादी दिवस, लाल किले से PM मोदी का संबोधन

इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक और खास होगा।

भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जो देश के इतिहास में एक बेहद अहम दिन है। इस बार लाल किले पर समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक और खास होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में होने वाले समारोह का नेतृत्व करेंगे। देशभक्ति के माहौल के बीच कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का गायन किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह भव्य समारोह राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' की 150 वर्षों की गौरवशाली विरासत को समर्पित होगा और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में 'युवा शक्ति' की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। 15 अगस्त 2026 का मुख्य आकर्षण लाल किले की प्राचीर से 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् सामूहिक रूप से गाया जाएगा।

थीम "विकसित भारत@2047 के लिए युवा शक्ति" है। Gen-Z और युवाओं को खास आमंत्रण दिया गया है।

मेहमानों की सीटों को देश की प्रमुख झीलों (जैसे डल, चिल्का, वूलर, लोकटक) के नाम दिए गए हैं। 15 अगस्त 2026: मिनट-टू-मिनट शेड्यूल सुबह 6:50 बजे: गार्ड ऑफ ऑनर अपनी जगह लेगा। 6:55 बजे: रक्षा सचिव लाल किले पहुंचेंगे। 6:56-7:00 बजे: थलसेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख और CDS पहुंचेंगे। 7:05 बजे: रक्षा राज्य मंत्री समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। 7:11 बजे: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल किले पहुंचेंगे। 7:18 बजे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौरी गेट पहुंचेंगे। 7:30 बजे: वंदे मातरम् का गायन, फिर तिरंगा फहराना और राष्ट्रगान। 7:45 बजे: प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। 8:15 बजे: भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर लाल किले पर फूल बरसाएंगे। 8:30 बजे: सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू, जिसमें युवा कलाकार, स्कूल बच्चे, और अलग-अलग राज्यों के प्रदर्शन शामिल होंगे।

15 Aug 2026, 06:26:26 AM IST लाल किले से क्या नया इतिहास रचेंगे PM मोदी? 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। PM मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह 2014 से शुरू हुई परंपरा है, और वे सबसे लंबे समय तक लगातार संबोधन देने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं।

15 Aug 2026, 06:20:56 AM IST स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार गाया जाएगा वंदे मातरम् ऐसा पहली बार होगा, जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' गाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह भव्य समारोह राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' की 150 वर्षों की गौरवशाली विरासत को समर्पित होगा और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में 'युवा शक्ति' की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा।

15 Aug 2026, 06:16:28 AM IST स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में बारिश की संभावना लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान शनिवार को दिल्ली में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तड़के और दोपहर से शाम के समय बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शुक्रवार को जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, लाल किला क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच करीब 5 mm बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की 70 प्रतिशत संभावना है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच करीब 5 mm बारिश होने की 60 प्रतिशत संभावना है। वहीं, दोपहर से शाम के बीच करीब 3 mm बारिश हो सकती है, जिसकी 60 प्रतिशत संभावना है।

15 Aug 2026, 06:12:42 AM IST राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। मुख्य समारोह स्थल लाल किले और उसके आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मी लाल किले और निकटवर्ती क्षेत्रों में तैनात रहेंगे, जबकि विशेष बल की टीमें छतों और प्राचीर की निगरानी करेंगी। तकनीक का व्यापक उपयोग करते हुए दिल्ली पुलिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। इस बार बड़ी संख्या में एआई-सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमारे 'फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी' से लैस हैं। ये कैमरे भीड़ में संदिग्धों, भगोड़ों और आतंकवादियों की सूची में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर तुरंत अलर्ट जारी करने में सक्षम हैं।

15 Aug 2026, 06:12:42 AM IST राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्या कहा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत की आजादी की लड़ाई में राष्ट्रगीत की अहम भूमिका का जिक्र किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ''हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था – भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, 'वंदे मातरम्' जन-जन का गीत बन गया।'' उन्होंने कहा, ''राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। डॉ भीमराव आंबेडकर ने समाज सुधार और राष्ट्र-निष्ठा के उच्च आदर्श पेश किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूं, जिनके आदर्शों पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा।'' पहली बार, पूरा वंदे मातरम् 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और समापन पर बजाया गया। राष्ट्र गीत वंदे मातरम् को हाल में राष्ट्र गान 'जन गण मन' के समान कानूनी संरक्षण दिया गया।