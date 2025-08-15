लालकिले से पीएम मोदी का संबोधन

Independence Day Live: आज भारत आजादी की 79वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर सभी की निगाहें लालकिले की प्रचीर से होने वाले प्रधानमंत्री के भाषण पर टिकी होती हैं। यह ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री देश के विकास और सरकार के कामों का हिसाब-किताब देने के साथ ही आगे की रूपरेखा को भी देश के सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार आज देश को संबोधित करेंगे। इस बार के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने के साथ ही देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और सरकारी योजनाओं को प्रमुखता दे सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे लाइव हिन्दुस्तान के साथ....

15 Aug 2025, 06:52:46 AM IST Independence Day Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी Independence Day Live: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करे।

15 Aug 2025, 06:47:59 AM IST Independence Day Live: लालकिले में लगे हैं ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर Independence Day Live: लालकिला 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सज-धजकर तैयार है। इस मौके पर लालकिले में ऑपरेशन सिंदूर के भी पोस्टर लगाए गए हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। फिलहाल लालकिले के सामने परेड की रिहर्सल चल रही है। तीनों सेनाओं के जवान परेड कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी राजघाट जाएंगे।

15 Aug 2025, 06:43:32 AM IST Independence Day Live: क्या है स्वतंत्रता दिवस का शेड्यूल Independence Day Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:18 बजे लालकिला पहुंचेंगे। इसके बाद 7 बजकर 35 मिनट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 7.40 पर पीएम मोदी का भाषण शुरू होगा। इस मौके पर तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मौके पर पूरे देश से आए 5 हजार विशिष्ठ अतिथि शामिल हो रहे हैं।

15 Aug 2025, 06:36:26 AM IST Independence Day Live: खो-खो खिलाड़ियों को भी दिया गया है आमंत्रण Independence Day Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 30 सर्वश्रेष्ठ खो-खो खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। 30 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी नवंबर में शुरू होने वाले अल्टीमेट खोखो लीग के प्लेयर ड्राफ्ट का हिस्सा हैं।

15 Aug 2025, 06:34:26 AM IST Independence Day Live: VVIP मूवमेंट शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम Independence Day Live: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं धीरे-धीरे वीवीआईपी मूवमेंट भी शुरू हो गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह का साक्षी बनने के लिए लोग लालकिले पर पहुंच रहे हैं।

15 Aug 2025, 06:28:56 AM IST Independence Day Live: दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश Independence Day Live: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश के भी आसार हैं। आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तामपमान 31 से 34 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं बारिश की फुहार से तापमान से राहत मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है।

15 Aug 2025, 06:27:17 AM IST Independence Day Live: देश के जवानों को मिला सम्मान भारत ने गुरुवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैन्य सम्मानों की अपनी वार्षिक सूची में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता के कार्यों और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की योजना एवं क्रियान्वयन में शामिल वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की भूमिका को मान्यता दी। पाकिस्तान में आतंकी ढांचों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर सटीक हमले करने वाले भारतीय वायु सेना के नौ पायलट को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। एक पायलट को शौर्य चक्र के लिए नामित किया गया है।