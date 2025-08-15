Independence Day 2025 India celebrates 79th Independence Day PM Modi address to nation from Red Fort 79वां स्वतंत्रता दिवस आज, लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, India News in Hindi - Hindustan
79वां स्वतंत्रता दिवस आज, लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है जहां लाल किले के आसपास 11 हजार सुरक्षाकर्मियों और 3000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

Jagriti Kumari भाषा, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 12:07 AM
भारत शुक्रवार को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। राजधानी दिल्ली समेत अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन समारोहों की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

पीएम के 15 अगस्त के भाषण पर पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं जहां पीएम राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर लोगों को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। इस बार पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित कर सकते हैं। इस दौरान वे ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम का जिक्र भी कर सकते हैं। पिछले साल 15 अगस्त को अपने 98 मिनट के संबोधन में, पीएम मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी।

राजधानी दिल्ली किले में तब्दील

इस बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राष्ट्रीय राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरे शहर में कैमरे लगाए गए हैं और मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल लाल किले के आसपास 11 हजार सुरक्षाकर्मियों और 3000 यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है और कई स्तर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

विशेष टीमें तैनात

इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त निर्देश जारी करते हुए गुरुवार को रात 10 बजे के बाद व्यावसायिक वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, हवाई अड्डे और मेट्रो स्टेशन पर चौबीसों घंटे निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की जांच, सामान की जांच और औचक पहचान पत्र का सत्यापन किया जा रहा है।

जम्मू में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है। इस दौरान जांच और गश्त तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि सीमा पार से किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना, सीमा सुरक्षा बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया दलों (क्यूआरटी) को जम्मू शहर में तैनात किया गया है और क्षेत्र के प्रत्येक जिले में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं और महत्वपूर्ण सड़कों पर जांच और तलाशी और बढ़ा दी गई है।

