LIVE Updates रिफ्रेश

Independence Day LIVE: आजादी की 78वीं वर्षगांठ आज, PM मोदी लाल किले पर 11वीं बार फहराएंगे तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस पर अपने तीसरे कार्यकाल के पहले संबोधन में वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पीछे छोड़ देंगे। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 के दौरान लाल किले की प्राचीर से 10 बार तिरंगा फहराया था।

New Delhi, India - Aug. 14, 2024: Colored flags are seen fluttering in front of Red Fort, the main venue for the Independence Day celebrations, in New Delhi, India, on Wednesday, August 14, 2024. (Photo by Sanjeev Verma/ Hindustan Times)