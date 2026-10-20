मेरा नेता शेर है, तुम तो @#@# हो… थलपति विजय पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी, DMK लीडर के बयान पर बवाल
इससे पहले जबड़े पर हाथ रख किए गए एक इशारे को लेकर विजय ने सफाई दी थी और कहा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसी इशारे को लेकर DMK नेता विजय पर हमला बोल रही थीं।
तमिलनाडु में प्रमुख विपक्षी दल डीएमके की एक नेता ने थलपति विजय पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक रैली के दौरान डीएमके पार्षद सुधा दीनादयालन ने मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) प्रमुख सी जोसेफ विजय के खिलाफ अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। अब इस मामले में चेन्नई पुलिस ने सुधा दीनादयालन और कार्यक्रम के आयोजक पर केस दर्ज कर लिया है।
इधर विजय ने खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से राज्य में बड़ा बवाल मच गया है। डीएमके पार्षद के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इसमें पार्षद सुधा दीनादयालन डीएमके प्रमुख स्टालिन और विजय की तुलना करती हैं। इसके बाद उन्होंने स्टालिन को शेर बताया और विजय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस पर टीवीके बुरी तरह भड़क गई।
मंच से विजय के लिए अपशब्द
वायरल वीडियो में दीनादयालन, मुख्यमंत्री विजय पर एमके स्टालिन का 'बॉडी शेमिंग' करने का आरोप लगाते हुए भद्दी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें कहते सुना जा सकता है, "तुम हमारे नेता के हैंडसम लुक्स में कमियां निकाल रहे हो, @#@#... मेरे नेता 74 साल के हैं और तुम 52 के हो, @#@#!" उन्होंने आगे विजय के लुक की तुलना स्टालिन से करते हुए कहा कि "मेरे नेता तो शेर हैं, लेकिन विजय ‘शव’ की तरह दिखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान वीडियो के प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।
इस बयान से डीएमके निशाने पर आ गई है। विजय की पार्टी ने इस टिप्पणी पर घोर आपत्ति जताई है। राज्य के उद्योग मंत्री कीर्तना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की घटिया बयानबाजी किस तरह की राजनीतिक संस्कृति है? वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री आधव अर्जुन ने वक्ता के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि स्टालिन इन घटनाओं को सिर्फ देख ही रहे हैं या इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
बॉडी शेमिंग के आरोप क्यों लगे?
दरअसल हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा में विजय के कुछ बयानों और इशारों को डीएमके ने स्टालिन के खिलाफ 'बॉडी शेमिंग' माना था। डीएमके का कहना था कि विजय ने स्टालिन की जबड़े की चोट का मजाक उठाया था। बता दें कि स्टालिन को 1976 में आपातकाल के बीच जेल में पुलिस से झड़प के दौरान यह चोट लगी थी। हालांकि विजय ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा था कि उनका इशारा अनजाने में हुआ था।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें