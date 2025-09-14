भारत-पाक मैच को लेकर गुस्से में पहलगाम के पीड़ित, कहा- व्यर्थ लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर

IND vs PAK: गौरतलब है कि 22 अप्रैल को हुए पाहलगाम हमले में आतंकियों ने पहले पर्यटकों की पहचान हिंदू के रूप में की और फिर उन्हें निशाना बनाया। इस हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे।

IND vs PAK Asia Cup 2025: जम्मू-कश्मीर के पाहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने परिजनों को खो चुके पीड़ित परिवारों ने शनिवार को एशिया कप भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध किया है। पीड़ितों का कहना है कि जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की तब पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए।

पाहलगाम हमले में पिता और भाई को खो चुके सावन परमार ने कहा, “जब से इंडिया-पाक मैच की खबर आई है, हम बेहद निराश हैं। पाकिस्तान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर मैच खेलना ही है तो पहले मेरा 16 साल का भाई लौटा दो, जिसे गोलियों से भून दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर अब बेकार लगता है।”

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को हुए पाहलगाम हमले में आतंकियों ने पहले पर्यटकों की पहचान हिंदू के रूप में की और फिर उन्हें निशाना बनाया। इस हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। आतंकियों ने पीड़ितों से कहा था, “जा के मोदी को बोल देना।” यह बताते हुए कि उन्होंने कैसे पर्यटकों को चुन-चुनकर निशाना बनाया।

सावन की मां किरण यतीश परमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, “हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है तो इंडिया-पाकिस्तान मैच क्यों हो रहा है? देशभर के लोगों को उन परिवारों से मिलना चाहिए जिन्होंने पाहलगाम में अपने अपनों को खोया है।”

गनपॉइंट पर मैच नहीं कराया जा सकता: अइशान्या द्विवेदी पाहलगाम हमले में पति को खो चुकीं नवविवाहिता अइशान्या द्विवेदी ने भी बीसीसीआई पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा, “बीसीसीआई किसी पर गनपॉइंट पर मैच नहीं थोप सकता। सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी ने इस मैच का बहिष्कार नहीं किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।”