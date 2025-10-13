Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsincome stopped union minister suresh gopi tells reason to resign offer wants acting

मेरी तो कमाई ही खत्म गई, मुझे पैसा चाहिए; मोदी के मंत्री ने बताया क्यों छोड़ना चाहते हैं मंत्री पद

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि मंत्री बनने के बाद उनकी इनकम बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि कमाई जरूरी है इसलिए वह फिर से ऐक्टिंग की तरफ लौटना चाहते हैं।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 01:32 PM
share Share
Follow Us on
मेरी तो कमाई ही खत्म गई, मुझे पैसा चाहिए; मोदी के मंत्री ने बताया क्यों छोड़ना चाहते हैं मंत्री पद

केंद्रीय मंत्री और केरल के त्रिशूर से सांसद सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश करके सभी को चौंका दिया था। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। गोपी ने कहा, मेरी कमाई पूरी तरह बंद हो गई है जबकि मुझे इनकम की जरूरत है। ऐसे में मैं ऐक्टिंग की ओर फिर से लौटना चाहता हूं। गोपी ने यह भी कहा कि वह कभी मंत्री नहीं बनना चाहते थे। मैं सिनेमा में बने रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी जगह राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर को केंद्र में जगह दी जा सकती है।

बता दें कि सुरेश गोपी फिलहाल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और पर्यटन मामलों के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया, मैंने अक्तूबर 2008 में पार्टी की सदस्यता ली थी। पहली बार मुझे लोगों ने सांसद चुना और पार्टी को लगा कि मुझे मंत्री बनाना चाहिए। कन्नूर की रैली के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग शब्दों के साथ छेड़छाड़ करने और बात का गलत मतलब निकालने में माहिर होते हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने प्रजा शब्द का इस्तेमाल क्षेत्र के लोगों के लिए किया तो उसपर भी बवाल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर प्रजातंत्र है तो प्रजा भी है। ऐसे में इस शब्द का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए था।

बता दें कि सुरेश गोपी मलयालमय के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी काम करते हैं। इसके अलावा वह एक पार्श्व गायक भी हैं। फिल्मों में उनका करियर लंबा रहा है। हालांकि 2016 में वह राजनीति में आ गए थे। उन्होंने 1965 में ही बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत कर दी थी। वहीं 1986 में पहली बार फिल्म में अहम भूमिका निभाई।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।