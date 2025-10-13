मेरी तो कमाई ही खत्म गई, मुझे पैसा चाहिए; मोदी के मंत्री ने बताया क्यों छोड़ना चाहते हैं मंत्री पद
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि मंत्री बनने के बाद उनकी इनकम बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि कमाई जरूरी है इसलिए वह फिर से ऐक्टिंग की तरफ लौटना चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री और केरल के त्रिशूर से सांसद सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश करके सभी को चौंका दिया था। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। गोपी ने कहा, मेरी कमाई पूरी तरह बंद हो गई है जबकि मुझे इनकम की जरूरत है। ऐसे में मैं ऐक्टिंग की ओर फिर से लौटना चाहता हूं। गोपी ने यह भी कहा कि वह कभी मंत्री नहीं बनना चाहते थे। मैं सिनेमा में बने रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी जगह राज्यसभा सांसद सी सदानंदन मास्टर को केंद्र में जगह दी जा सकती है।
बता दें कि सुरेश गोपी फिलहाल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और पर्यटन मामलों के राज्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया, मैंने अक्तूबर 2008 में पार्टी की सदस्यता ली थी। पहली बार मुझे लोगों ने सांसद चुना और पार्टी को लगा कि मुझे मंत्री बनाना चाहिए। कन्नूर की रैली के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग शब्दों के साथ छेड़छाड़ करने और बात का गलत मतलब निकालने में माहिर होते हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने प्रजा शब्द का इस्तेमाल क्षेत्र के लोगों के लिए किया तो उसपर भी बवाल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर प्रजातंत्र है तो प्रजा भी है। ऐसे में इस शब्द का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए था।
बता दें कि सुरेश गोपी मलयालमय के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी काम करते हैं। इसके अलावा वह एक पार्श्व गायक भी हैं। फिल्मों में उनका करियर लंबा रहा है। हालांकि 2016 में वह राजनीति में आ गए थे। उन्होंने 1965 में ही बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत कर दी थी। वहीं 1986 में पहली बार फिल्म में अहम भूमिका निभाई।