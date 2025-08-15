स्वयं को 'प्रधान सेवक' बताया था... स्वतंत्रता दिवस पर रमेश ने पूर्व पीएम नेहरू को किया याद

कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने खुद को जनता का प्रधान सेवक बताया था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से अपना पहला भाषण दिया था।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए पोस्ट में जयराम रमेश ने याद दिलाया कि नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 को लाल किले से भाषण दिया था। 15 अगस्त को यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था क्योंकि उस दिन तमाम कार्यक्रम और थे। नेहरू के भाषण के बाद यह परंपरा 15 अगस्त को शुरू हो गई। रमेश ने लिखा, "14 अगस्त 1947 की आधी रात को संविधान सभा की बैठक के तुरंत बाद जवाहर लाल नेहरू ने अपना प्रतिष्ठित और अमर नियति से मिलन का भाषण दिया। 15 अगस्त, 1947 की सुबह सभी अखबारों ने भारत के लोगों के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों के लिए भी एक संदेश दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाद में, नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रसारण की शुरुआत की, जिसके पहले शब्दों में उन्होंने खुद को भारतीय जानता का 'प्रधान सेवक' बताया। उन्होंने कहा, "15 अगस्त, 1947 का कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त था। इसलिए, 16 अगस्त, 1947 को ही नेहरू ने पहली बार लाल किले से भाषण दिया था, जहाँ उन्होंने न केवल महात्मा गांधी, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी ज़िक्र किया था।"