चुनाव लड़ने के लिए जल्लाद बाप ने तीसरी बेटी को मार डाला, सिर्फ 2 बच्चों की शर्त को करना था पूरा

महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दो बच्चों की शर्त पूरा करने के लिए अपने तीन बच्चों में से एक की कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोप हैं कि उसने अपनी 6 साल की बेटी को को तेलंगाना में नहर में फेंक कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र में दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

तेलंगाना में जाकर फेंका पुलिस ने बताया कि तेलंगाना की सीमा से लगे महाराष्ट्र के नांदेड जिले के मुखेड तालुका के केरुड गांव का रहने वाला 28 वर्षीय व्यक्ति 29 जनवरी को अपनी बेटी के साथ बाइक पर निजामाबाद जिले की ओर आया और उसे नहर में फेंक दिया। नहर में बच्ची का शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पी साई चैतन्य ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और जांच के तहत तीन टीम गठित की गई हैं।

सैलून चलाता है आरोपी उन्होंने बताया कि मुखेड के कुछ निवासियों ने पुलिस द्वारा प्रसारित की गई बच्ची की तस्वीर देखकर उसकी पहचान की। इसके बाद, पुलिस टीम ने गांव का दौरा किया और पुष्टि की कि मृत बच्ची केरुड गांव की रहने वाली थी। चैतन्य के मुताबिक पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतका का पिता मुखेड में सैलून चलाता है और पत्नी, दो बेटों और एक बेटी के साथ रहता था।

गोद देने का मिला था सुझाव पुलिस ने बताया कि उसकी योजना महाराष्ट्र में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की थी। हालांकि, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की कानूनी सीमा के कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता, इसलिए मौजूदा सरपंच ने उसे अपने एक बच्चे को गोद देने का सुझाव दिया।

फिर क्यों बनाई हत्या की योजना पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव कराने की कोशिश की और इसके लिए पुणे महानगरपालिका कार्यालय भी गया, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने तीन बच्चों में से एक की हत्या करने और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने की योजना बनाई।