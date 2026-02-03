Hindustan Hindi News
In Maharashtra To be eligible to contest the elections the cruel father killed his third daughter
चुनाव लड़ने के लिए जल्लाद बाप ने तीसरी बेटी को मार डाला, सिर्फ 2 बच्चों की शर्त को करना था पूरा

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि उसकी योजना महाराष्ट्र में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की थी। हालांकि, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की कानूनी सीमा के कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता, इसलिए मौजूदा सरपंच ने उसे अपने एक बच्चे को गोद देने का सुझाव दिया।

Feb 03, 2026 10:04 am ISTNisarg Dixit भाषा
महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दो बच्चों की शर्त पूरा करने के लिए अपने तीन बच्चों में से एक की कथित तौर पर हत्या कर दी। आरोप हैं कि उसने अपनी 6 साल की बेटी को को तेलंगाना में नहर में फेंक कर मार डाला। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र में दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

तेलंगाना में जाकर फेंका

पुलिस ने बताया कि तेलंगाना की सीमा से लगे महाराष्ट्र के नांदेड जिले के मुखेड तालुका के केरुड गांव का रहने वाला 28 वर्षीय व्यक्ति 29 जनवरी को अपनी बेटी के साथ बाइक पर निजामाबाद जिले की ओर आया और उसे नहर में फेंक दिया। नहर में बच्ची का शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। निजामाबाद के पुलिस आयुक्त पी साई चैतन्य ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है और जांच के तहत तीन टीम गठित की गई हैं।

सैलून चलाता है आरोपी

उन्होंने बताया कि मुखेड के कुछ निवासियों ने पुलिस द्वारा प्रसारित की गई बच्ची की तस्वीर देखकर उसकी पहचान की। इसके बाद, पुलिस टीम ने गांव का दौरा किया और पुष्टि की कि मृत बच्ची केरुड गांव की रहने वाली थी। चैतन्य के मुताबिक पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतका का पिता मुखेड में सैलून चलाता है और पत्नी, दो बेटों और एक बेटी के साथ रहता था।

गोद देने का मिला था सुझाव

पुलिस ने बताया कि उसकी योजना महाराष्ट्र में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की थी। हालांकि, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की कानूनी सीमा के कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता, इसलिए मौजूदा सरपंच ने उसे अपने एक बच्चे को गोद देने का सुझाव दिया।

फिर क्यों बनाई हत्या की योजना

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव कराने की कोशिश की और इसके लिए पुणे महानगरपालिका कार्यालय भी गया, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी ने तीन बच्चों में से एक की हत्या करने और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने की योजना बनाई।

पुलिस ने बताया कि योजना के तहत आरोपी अपनी बेटी को बाइक पर बिठाकर निजामाबाद ले गया और उसे उनके पैतृक गांव से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक नहर में फेंक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। उसने बताया कि जांच के आधार पर आरोपी और गांव के मौजूदा सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है।

निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
