प्रेम प्रसंग से गुस्साए पिता ने बेटी को मार डाला, जहर पिलाकर खुदकुशी का रचा नाटक; गिरफ्तार

Karnataka: कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर एक पिता ने उसकी हत्या कर दी। बाद में लड़की के मुंह में जहर डालकर पूरी घटना को खुदकुशी दिखाने का नाटक रच दिया।

Upendra Thapak पीटीआईSat, 30 Aug 2025 10:10 AM
कर्नाटक के कलबुर्गी में एक दुखद मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। फिर इस हत्या को छिपाने के लिए मृतका के मुंह में कीटनाशक डाल दिया। बाद में इस हत्या को खुदकुशी करार देकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि यह घटना कुलबर्गी जिले के मेलाकुंडा गांव में हुई है। इस गांव के थाने में इस बात की सूचना मिली थी कि एक 18 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

कलबुर्गी पुलिस कमिश्नर शरणाप्पा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी। लोगों से मिली जानकारी और सबूतों के आधार पर पुलिस ने पुष्टि की कि पिता अपनी बेटी के दूसरी जाती के युवक के साथ चलते प्रेम प्रसंग के कारण नाराज था। उसने रिश्तेदारों के जरिए और खुद से भी पहले बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी अपने प्रेम प्रसंग को लेकर अड़ी रही।

शरणप्पा ने बताया कि पांच बेटियों के पिता को डर था कि अगर उसकी दूसरे नंबर की बेटी का प्रेम प्रसंग किसी दूसरी जाती के युवक के साथ रहा तो उसकी बाकी की तीन बेटियों की शादी में परेशानी होगी। इसी के चलते उसने उसकी हत्या कर दी। इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके मुंह में कीटनाशक डाल दिया। गांव वालों ने भी उसकी इस कहानी पर भरोसा किया और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। मृतका के पिता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।

शरणप्पा ने बताया कि और सबूत जुटाने के फोरेंसिक टीम के साथ-साथ पुलिस की टीम भेजी गई है। पिता के ऊपर सबूतों से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस हत्याकांड में उन्हें दो और रिश्तेदारों के शामिल होने की आशंका है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

