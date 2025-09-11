In Jammu and Kashmir AAP MP Sanjay Singh hung on the gate former CM Farooq Abdullah met him from outside गेट पर लटक गए AAP सांसद संजय सिंह, नेपाल में राष्ट्रपति की जेन-जी से अपील; टॉप-5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
गेट पर लटक गए AAP सांसद संजय सिंह, नेपाल में राष्ट्रपति की जेन-जी से अपील; टॉप-5 न्यूज

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:45 PM
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गुरुवार को एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वह एक गेट पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि श्रीनगर में उन्हें नजर बंद कर दिया गया है और उनसे मिलने आए जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला से भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर नेपाली की ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद जेन-जी अब आंतरिक पीएम को चुनने के लिए बेताब हैं, ऐसे में नेपाली राष्ट्रपति राम चंद्र पैडौल ने उन्हें खुला खत लिखा है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

गेट पर लटके रहे संजय सिंह और वहीं से हुई बात, फारूक अब्दुल्ला से नहीं मिल पाए

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने गुरुवार को दावा किया कि उन्हें श्रीनगर में नजर बंद कर दिया गया है और उनसे मिलने आए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला को भी उनसे नहीं मिलने दिया गया। हालांकि सिंह ने श्रीनगर के सर्किट हाउस के गेट पर चढ़कर पुलिसवालों से इस बारे में आपत्ति जताई और अब्दुल्ला से बात करने की कोशिश भी की। पढ़ें पूरी खबर…

नेपाल में अंतरिम PM की तलाश जारी, इसी बीच जेन-जी को राष्ट्रपति पैडोल का संदेश

भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन और तमाम मुद्दों पर गुस्साए नेपाल के जेन-जी प्रदर्शनकारी ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद अब अंतरिम पीएम की तलाश में हैं। इसी बीच सरकार के जाने के बाद देश के औपचारिक प्रभारी बनाए गए राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने प्रदर्शनकारियों के नाम एक संदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नेपाली सेना प्रमुख के साथ राष्ट्रपति पेडौल भी उस चर्चा में शामिल हैं, जिसमें अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने की बात चल रही है। पढ़ें पूरी खबर..

लिटल-लिटल पीने वालों को माफी दे सरकार, नीतीश की शराबबंदी पर मांझी फायर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले शराबबंदी को लेकर सियासी पारा गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। मांझी ने लिटल-लिटल यानी कि थोड़ी-बहुत शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज केस को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खत्म करने की मांग भी कर दी। उन्होंने कहा कि पीने के लिए शराब ले जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शराब पीने वालों को पकड़ने के बजाय उसे बनाने और तस्करी करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…

विदेश में कौन सी सीक्रेट मीटिंग करने जाते हैं? CRPF लेटर पर BJP ने राहुल को घेरा

सीआरपीएफ ने पत्र लिखकर दावा किया है कि राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और सवाल उठाया है कि आखिर विदेश यात्रा के दौरान ऐसा क्या होता है जिसके चलते राहुल को अपनी ही सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। वे वहां कौन सी सीक्रेट मीटिंग करने जाते हैं और वहां से ऐसी कौन सी सामग्री आती है? सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा शाखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता 55 वर्षीय राहुल गांधी को ‘जेड प्लस (एएसएल)’ सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करती है। पढ़ें पूरी खबर…

दोबारा ऐसा ना हो; नेतन्याहू को फोन कर भड़के ट्रंप, कतर पर हमले से बिगड़े हालात

बीते दो सालों से गाजा में हमास और इजरायल के बीच जारी जंग पहले ही कई देशों तक पहुंच चुकी है। लेबनान, ईरान जैसे देशों से इजरायल सीधे जंग में उतर चुका है, लेकिन मंगलवार को उसने हैरान कर दिया। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर ही हमले कर दिए और हमास के आतंकियों को टारगेट करने का दावा किया। यह वही कतर है, जहां पर हमास के साथ मध्यस्थता की मीटिंगें होती रही हैं। ऐसे में शांति वार्ता का मंच बने देश के अंदर ही घुसकर हमले करने से पूरे मिडल ईस्ट के ही हालात बिगड़ने की आशंका है। रविवार और सोमवार को कतर ने इस्लामिक और अरब देशों की समिट बुला ली है। इस समिट में इजरायल के हमले से पैदा हालातों पर चर्चा होगी। पढ़ें पूरी खबर…

