In front of Rahul Gandhi Tejashwi Yadav declared himself as CM candidate will Congress support him राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव ने खुद को बताया CM कैंडिडेट, कांग्रेस करेगी सपोर्ट?, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsIn front of Rahul Gandhi Tejashwi Yadav declared himself as CM candidate will Congress support him

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:22 AM
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इन दिनों 'वोटर अधिकार यात्रा' पर बिहार में घूम रहे हैं। इस दौरान वह लोगों से हाथ मिलाते हुए सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हैं। बीच-बीच में सभा को संबोधित करते हैं और मीडिया से भी बात करते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर रही है तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने गोलमोल जवाब दिया। हालांकि, जब महागठबंधन की यह यात्रा आरा पहुंची तो तेजस्वी यादव ने खुद को ही सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया।

आरा में शनिवार को आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की रैली में राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एकतरफा घोषणा करते हुए खुद को INDIA गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बताया। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चली आ रही 15 दिन की यह यात्रा अपने अंतिम चरण में है और 1 सितंबर को पटना में समापन होगा।

रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर कटाक्ष करते हुए इसे “कॉपीकैट सरकार” करार दिया। उन्होंने कहा, “तेजस्वी आगे-आगे, सरकार पीछे-पीछे। असली मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट?” उनकी बात पर भीड़ ने “असली” का नारा लगाया, जिस पर तेजस्वी ने लोगों से उसे दोहराने को कहा। तेजस्वी ने आगे कहा कि उन्होंने रोजगार, डोमिसाइल और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने जैसे जो वादे किए उन्हें बाद में सरकार ने अपना लिया, लेकिन उनके पास दूरदृष्टि और विजन की कमी है।

मोदी सरकार पर भी हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनके वादे “कागज के हवाई जहाज” की तरह हैं, जो हवा के सहारे उड़ते हैं और जमीन पर टिकते नहीं। उन्होंने जनता से अपील की कि वोट चोरी से बचाएं, तभी बिहार में बदलाव संभव है।

रोहिणी आचार्य का जवाब

तेजस्वी की इस घोषणा पर जब पत्रकारों ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से पूछा कि कांग्रेस ने अब तक उनके भाई को CM फेस क्यों नहीं घोषित किया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, “शादी ही नहीं हुई और आप लोग सुहागरात की बात कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को वोट का अधिकार दिलाना है।”

