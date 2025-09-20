पत्नी को मनाने के लिए किया 175 किमी का सफर, फिर गुस्से चाकू से रेता गला

Odisha Balasore: ओडिशा में एक शख्स अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके घर पहुंचे शख्स ने कैमरे के सामने ही उसका गला काट दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ओडिशा के बालासोर से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए 175 किलोमीटर का सफर करके उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां पर बहस के दौरान उसने गुस्से में पत्नी का गला ही रेत दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया, आरोपी शेख अमजद और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में उसे मनाने के लिए अमजद गुरुवार को पत्नी से मिलने के लिए कटक से बालासोर आया था। यहां पर आने के बाद दोनों सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे तभी अमजद ने चाकू निकाला और अपनी पत्नी का गला रेत दिया। घटना का यह वीडियो वहां पास से गुजर रहे एक राहगीर के फोन में कैद हो गया, जो कि बाद में वायरल हो गया।

वायरल वीडियो में अमजद महिला से बात करते हुए, कभी उससे मारपीट करते हुए, कभी उसका चेहरा पकड़ते और बाद में उसे सड़क किनारे घसीटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद वीडियो में ही वह उसका गला काटने की कोशिश करने लगता है। इस घटना के दौरान वहां आसपास मौजूद लोग उसे छोड़ देने का कहकर चीख पुकार मचाए हुए है।