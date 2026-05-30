लोकतंत्र में हर आवाज के लिए जगह, चिंता की कोई बात नहीं; कॉकरोच जनता पार्टी पर RSS की प्रतिक्रिया

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत में कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी तरह की आवाजों और भावनाओं को समाहित करने की पूरी क्षमता है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों तहलका मचा रहे सैटायरिकल ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को लेकर चल रहे विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का भी बयान सामने आया है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुनील आंबेकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में अलग-अलग राय और सार्वजनिक चर्चाएं होना स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे चिंता या झटके के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि सीजेपी का सोशल मीडिया पर Gen-Z के बीच में काफी क्रेज है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) सहित कई प्रमुख राजनीतिक दलों से भी आगे निकल गई है।

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत में कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी तरह की आवाजों और भावनाओं को समाहित करने की पूरी क्षमता है। सुनील आंबेकर ने कहा, "हम एक जागरूक समाज हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। हमारे पास पारदर्शी चुनाव, स्वतंत्र मीडिया और अब सोशल मीडिया भी है। यहां रोज खुली चर्चाएं होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की चर्चा या अलग राय व्यक्त किए जाने से हैरान नहीं होना चाहिए। इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीजेपी को लेकर राजनीतिक गलियारों में विवाद छिड़ा हुआ है। भाजपा के कुछ नेताओं ने इस ग्रुप के इरादों पर सवाल उठाए हैं और इसके पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन होने तक के आरोप लगाए हैं। इस बीच सरकार द्वारा सीजेपी के एक्स हैंडल को ब्लॉक भी कर दिया गया है और यह मामला फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।

युवाओं को देश पर पूरा भरोसा जब आंबेकर से पूछा गया कि क्या आरएसएस को इस तरह के मुद्दों पर हस्तक्षेप करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, राजनीतिक दल और मीडिया इन मामलों से खुद निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। आंबेकर ने कहा, "राजनीतिक दल सक्षम हैं और हमारी कोई भी संस्था कमजोर नहीं है। हमारा सिस्टम इन मामलों को संभालने की ताकत रखता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि संघ को ऐसे मामलों में तुरंत कूदने की जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा कि देश के युवाओं यानी जेन-जी के मन में बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें भारत पर पूरा भरोसा है। आरएसएस भी देश की युवा शक्ति पर पूरा विश्वास रखता है।