अयातुल्लाह खामेनेई ने 4 बार पढ़ी थी नेहरू की किताब, सरकार की चुप्पी दुख दे रही: इमरान मसूद

Mar 03, 2026 02:16 pm IST
कांग्रेस के सांसद ने कहा कि किसी भी मुल्क के मुखिया का जाना बहुत बुरा होता है। ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुक हैं। खामेनेई साहब का इस तरह से कत्ल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी मौत पर अपनी संवेदनाओं को लेकर मैं आया था। उन्होंने कहा कि सरकार की इस मामले में चुप्पी हैरान कर रही और दुखद है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के प्रतिनिधि से मुलाकात की। उन्होंने डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही से बात की और कांग्रेस की तरफ से खामेनेई के जंग में मारे जाने पर संवेदना प्रकट की। उनसे मुलाकात के बाद इमरान मसूद ने मीडिया से भी बात की और कहा कि यह दुखद घटना है, जिस पर संवेदना व्यक्त के लिए मैं ईरान के प्रतिनिधि से मिला था। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि किसी भी मुल्क के मुखिया का जाना बहुत बुरा होता है। ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुक हैं। खामेनेई साहब का इस तरह से कत्ल किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी मौत पर अपनी संवेदनाओं को लेकर मैं आया था।

मसूद ने कहा, 'ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि भारत में बैठते हैं। उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि खामेनेई साहब कहते थे कि हिन्दुस्तान और ईरान की दोस्ती 3000 साल पुरानी है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया को चार बार पढ़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि भारत को जानना है तो इस पुस्तक को पढ़ो। वह हमेशा नेहरू और गांधी से प्रभावित रहे और उनका इंसानियत का रिश्ता भारत से हमेशा रहा।' सहारनपुर से सांसद मसूद ने कहा कि ईरान हमारा पारंपरिक मित्र है। हमारी व्यापारिक साझेदारी भी उनसे काफी ज्यादा है।

भारत सरकार को ईरान से बात करने की सलाह देते हुए मसूद ने कहा कि आप यूएई, सऊदी और इजरायल सबसे बात कर रहे हैं तो आप ईरान के लिए दो लफ्ज भी नहीं बोलते तो यह हैरान भी करता है और दुखी भी करता है। हम शांति की बात करते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, जब हम न्यूट्रल होंगे। आप बड़े भाई की भूमिका में तभी आ सकते हैं, जब आप उनसे बात करें। हमला ईरान ने नहीं किया था बल्कि उन पर अटैक हुआ है। पूरे विश्व में जैसी दादागीरी हो रही है, उसके खिलाफ कोई तो बोलने का साहस करेगा या नहीं।

बता दें कि सोनिया गांधी ने भी एक लेख लिखकर ईरान को लेकर भारत सरकार की नीति पर दुख जताया है। भारत में आमतौर पर सरकार और विपक्ष की राय विदेश नीति के मामलों में एक सी होती है। लेकिन ऐसा पहली बार है, जब इतना विरोधाभास देखने को मिल रहा है। बता दें कि ईरान पर हमले के बाद से जारी जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। इसके अलावा यूएई के नेता से भी उन्होंने बात की। हालांकि ईरान से अब तक सरकार ने कोई संपर्क नहीं साधा है।

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

