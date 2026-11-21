सिराज पर घिरे इमरान मसूद, निशिकांत दुबे लिखेंगे सोनिया गांधी पर किताब; टॉप-5 खबरें
मोहम्मद सिराज को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। उनकी ही पार्टी के लोग इमरान को हिदायत देने में जुटे हैं। वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि वह सोनिया गांधी पर किताब लिखेंगे, जिसमें बड़े खुलासे करेंगे। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
मोहम्मद सिराज को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। उनकी ही पार्टी के लोग इमरान को हिदायत देने में जुटे हैं। वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि वह सोनिया गांधी पर किताब लिखेंगे, जिसमें बड़े खुलासे करेंगे। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
धर्म को खेल से अलग रखो, सिराज पर घिर गए इमरान मसूद
मोहम्मद सिराज को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। जहां एक दिन पहले कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने नाम के चलते सिराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ न खिलाने का आरोप लगाया। वहीं, अब उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मसूद की इस टिप्पणी पर उनकी आलोचना की है। साथ ही उन्हें यह भी सलाह दे डाली कि धर्म को खेल से अलग रखें। पूरी खबर
अनंत सिंह की बेटी के तिलक में नहीं गए JDU के बड़े नेता
बिहार के मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी के तिलक समारोह में जनता दल यूनाइटेड के किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की। हालांकि, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का जमावड़ा लग गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे से मंत्री विजय सिन्हा, मिथिलेश तिवारी समेत अन्य नेता इस कार्यक्रम में नजर आए। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पूरी खबर
निशिकांत दुबे सोनिया गांधी पर लिखेंगे 'असली किताब'
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह सोनिया गांधी पर एक 'असली किताब' लिखेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस किताब में वह खुलासा करेंगे कि सोनिया गांधी मारुति की मालिक कैसे बनीं और नेशनल हेराल्ड को कैसे खरीदा गया। दुबे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी किताब में सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच विवाद की 'असली वजहों' का भी खुलासा किया जाएगा। पूरी खबर
केएल राहुल ने खोला न्यूजीलैंड में पहले शतक का राज
न्यूजीलैंड में केएल राहुल की पहली टेस्ट पारी के पीछे कई महीनों की मेहनत थी। वेलिंगटन टेस्ट के तीसरे दिन ओपनर राहुल ने 136 रन बनाए। वह सईद अनवर के बाद ऐसे दूसरे एशियाई ओपनर बन गए हैं, जिन्होंने सभी चार सेना देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाए हैं। राहुल ने बाद में बताया कि वह "पिछले छह-सात महीनों से न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहे थे।" राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 290 गेंदों पर 136 रन की पारी खेली जो उनका 13वां टेस्ट शतक है। पूरी खबर
दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले चेतावनी
अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले विवाद गहराता नजर आ रहा है। गायक से शराब, ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले 4 गाने नहीं गाने की मांग की गई है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने ऐसा नहीं करने पर गुजरात हाई कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। दावा है कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही ऐसे गानों पर रोक लगा चुका है। इस बीच सुरक्षा के लिए 2 हजार पुलिसकर्मी, निजी गार्ड और 6 सौ सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।