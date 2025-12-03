भारत से जंग के लिए क्यों फड़फड़ा रहे हैं आसिम मुनीर? इमरान खान की बहन ने खोल दिए राज
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) आसिम मुनीर को एक बार फिर बेनकाब किया है। उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर भारत से युद्ध लड़ने के लिए बेकरार हैं। अलीमा खान ने इसकी वजह भी बताई है। अलीमा ने एक इंटरव्यू में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बनी युद्ध जैसी स्थिति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बातें कही हैं। अलीमा ने कहा है कि आसिम मुनीर एक रैडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट और इस्लामिक कंसर्वेटिस्ट हैं और उनकी यह सोच ही उन्हें भारत से लड़ाई करने के लिए मजबूर करती है।
‘द वर्ल्ड विथ याल्दा हकीम’ कार्यक्रम में स्काई न्यूज से बातचीत के दौरान अलीमा ने कहा, “आसिम मुनीर बहुत रैडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं। यही वजह है कि वह भारत से जंग चाहते हैं। उनका इस्लामिक कट्टरपन उन्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ने पर मजबूर करता है, जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते।”
वहीं अलीमा ने अपने भाई इमरान खान को पूरी तरह लिबरल बताया। उन्होंने कहा, “जब-जब इमरान खान सत्ता में आए, उन्होंने भारत और BJP के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन जब भी कोई कट्टर इस्लामिस्ट जैसे आसिम मुनीर सत्ता में आते हैं, तब भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है और भारत के सहयोगी भी इसकी कीमत चुकाते हैं।”
2 सालों से जेल में बंद हैं इमरान खान
बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार और यहां तक कि उनकी मौत की भी खबरें सामने आई थीं। हालांकि मंगलवार को पाकिस्तानी सरकार ने उनकी दूसरी बहन डॉ. उजमा खानुम को इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी। इसके बाद उजमा ने अदियाला जेल में 20 मिनट तक इमरान खान से मुलाकात की है। बाहर आकर उन्होंने बताया है कि खान को जेल में मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है।