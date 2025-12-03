Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsImran Khan Sister Aleema Khan says Asim Munir Islamic Conservatist Yearns For War With India
भारत से जंग के लिए क्यों फड़फड़ा रहे हैं आसिम मुनीर? इमरान खान की बहन ने खोल दिए राज

भारत से जंग के लिए क्यों फड़फड़ा रहे हैं आसिम मुनीर? इमरान खान की बहन ने खोल दिए राज

संक्षेप:

अलीमा ने कहा कि इमरान खान भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुनीर का रुख इसके बिल्कुल उलट है। अलीमा ने कहा कि जब इमरान खान सत्ता में आए, उन्होंने भारत और BJP के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की।

Wed, 3 Dec 2025 01:13 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) आसिम मुनीर को एक बार फिर बेनकाब किया है। उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर भारत से युद्ध लड़ने के लिए बेकरार हैं। अलीमा खान ने इसकी वजह भी बताई है। अलीमा ने एक इंटरव्यू में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बनी युद्ध जैसी स्थिति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बातें कही हैं। अलीमा ने कहा है कि आसिम मुनीर एक रैडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट और इस्लामिक कंसर्वेटिस्ट हैं और उनकी यह सोच ही उन्हें भारत से लड़ाई करने के लिए मजबूर करती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘द वर्ल्ड विथ याल्दा हकीम’ कार्यक्रम में स्काई न्यूज से बातचीत के दौरान अलीमा ने कहा, “आसिम मुनीर बहुत रैडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं। यही वजह है कि वह भारत से जंग चाहते हैं। उनका इस्लामिक कट्टरपन उन्हें उन लोगों के खिलाफ लड़ने पर मजबूर करता है, जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते।”

वहीं अलीमा ने अपने भाई इमरान खान को पूरी तरह लिबरल बताया। उन्होंने कहा, “जब-जब इमरान खान सत्ता में आए, उन्होंने भारत और BJP के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन जब भी कोई कट्टर इस्लामिस्ट जैसे आसिम मुनीर सत्ता में आते हैं, तब भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनती है और भारत के सहयोगी भी इसकी कीमत चुकाते हैं।”

ये भी पढ़ें:मुनीर मानसिक बीमार, ले सकता है जान; 20 मिनट की मीटिंग में बहन से क्या बोले इमरान
ये भी पढ़ें:पाक में चलता है 'आसिम लॉ', मुनीर की कठपुतली हैं शहबाज; भड़के इमरान के सहयोगी

2 सालों से जेल में बंद हैं इमरान खान

बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार और यहां तक कि उनकी मौत की भी खबरें सामने आई थीं। हालांकि मंगलवार को पाकिस्तानी सरकार ने उनकी दूसरी बहन डॉ. उजमा खानुम को इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी। इसके बाद उजमा ने अदियाला जेल में 20 मिनट तक इमरान खान से मुलाकात की है। बाहर आकर उन्होंने बताया है कि खान को जेल में मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Pakistan Pakistan News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।