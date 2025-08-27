ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ का असर, भारत के कई शहरों में कपड़ा उत्पादन थमा; आगे क्या

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शुरुआत में 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था और साथ ही रूसी तेल खरीदने को लेकर जुर्माना भी थोपा था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत और शुल्क लगाया, जिसके कारण कुल आंकड़ा 50 फीसदी पर पहुंच गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बुधवार से लागू हो रहा है। इसके साथ ही भारत पर लगाए गया कुल टैरिफ 50 फीसदी पर पहुंच गया है, जो दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब इसका सबसे ज्यादा असर कपड़ा क्षेत्र पर नजर आ रहा है। खबर है कि देश के कई बड़े शहरों में कपड़ा उत्पादन रोक दिया गया है।

ट्रंप ने भारत पर शुरुआत में 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था और साथ ही रूसी तेल खरीदने को लेकर जुर्माना भी थोपा था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत और शुल्क लगाया, जिसके कारण कुल आंकड़ा 50 फीसदी पर पहुंच गया। खास बात है कि भारत के अलावा सिर्फ ब्राजील ही है, जिसपर इतना भारी टैरिफ लगाया गया है।

FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स के अध्यक्ष एससी राल्हान ने कहा, 'बढ़ती लागत प्रतिस्पर्धा के बीच कपड़ा उत्पादकों ने तिरुपुर, नोएडा और सूरत में उत्पादन रोक दिया है। यह क्षेत्र वियतनाम और बांग्लादेश के कम लागत वाले प्रतिद्वंदियों के सामने पिछड़ रहा है। सीफूड की बात करें तो खासतौर से झींगा है, तो अब जब अमेरिका ही भारतीय सीफूड एक्सपोर्ट का करीब 40 फीसदी हिस्सा लेता है तो भंडार में कमी, सप्लाई चेन में परेशानी और किसानों की तकलीफ जैसे कई जोखिम और बढ़ गए हैं।'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राल्हान ने कहा कि 50 फीसदी टैरिफ से अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार में भारतीय सामान पर गंभीर असर होगा। उन्होंने कहा कि इसके चलते अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान को भी भारी झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिपींस और दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारतीय सामान प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है।

CITI यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा है कि कपड़ा उत्पादक सरकार की तरफ से राहत मिलने की राह देख रहे हैं। CITI अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा, 'सरकार इंडस्ट्री से बात कर रही है कि कैसे वह इस समय हमारी मदद कर सकती है, लेकिन हालात की गंभीरता के मद्देनजर हम चाहते हैं कि वित्तीय मदद के जरिए मजबूत समर्थ मिले और कच्चे सामान की उपलब्धता के मामले में नीति स्तर पर जल्द फैसले लिए जाएं।'