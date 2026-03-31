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ईरान युद्ध का असर, महंगे हो सकते हैं हवाई जहाज के टिकट; सरकार ने राज्यों से की यह अपील

Mar 31, 2026 12:32 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान युद्ध के चलते लगातार कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में एविएशन फ्यूल भी महंगा हो सकता है और फिर हवाई यात्रा के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। केंद्र ने राज्यों से वैट में कमी करने की अपील की है।

ईरान युद्ध का असर, महंगे हो सकते हैं हवाई जहाज के टिकट; सरकार ने राज्यों से की यह अपील

ईरान युद्ध के बीच दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कई ऐसे देश हैं जो कि ऊर्जा संकट से जूझने लगे हैं। ऐसी ही स्थिति रही तो हवाई यात्रा करने के लिए भी लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसे देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्य सरकारों से एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर VAT कम करने की अपील की है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने राज्य की सरकारों से संपर्क करके एयरलाइन और यात्रियों दोनों का ध्यान रखते हुए वैट घटाने का आग्रह किया है। बता दें कि 1 अप्रैल को एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में बदलाव होना है। ऐसे में आशंका है कि हवाई यात्रा का किराया महंगा हो जाएगा।

150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है कच्चे तेल की कीमत

अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन के मुख्य अर्थशास्त्री ब्रूस कासमैन का मानना है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य एक और महीने के लिए बंद रहता है, तो तेल की कीमतें आसमान छूने के साथ 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एविएशन फ्यूल भी आने वाले समय में ज्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय के साथ ही घरेलू हवाई टिकट पर भी बड़ा असर पड़ेगा।

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ब्रिटिश समाचार पत्र 'द टाइम्स' ने अर्थशास्त्री कासमैन के बयान के हवाले से कहा, 'ऐसी स्थिति में, यदि होर्मुज जलडमरूमध्य एक और महीने तक बंद रहता है, तो तेल की कीमतें लगभग 150 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं और ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर औद्योगिक उपभोक्ताओं को कमी का सामना करना पड़ सकता है।'

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गौरतलब है कि अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान सहित देश के विभिन्न ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, जिससे भारी क्षति हुई और नागरिक हताहत हुए थे। ईरान इजरायली क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहा है।

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इस बीच, फारस की खाड़ी के देशों से वैश्विक बाजारों में तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख मार्ग - होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाला नौपरिवहन प्रभावी रूप से ठप हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, दुनिया के अधिकांश देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। हूतियों के नियंत्रण वाली बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य के भी बंद होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में मंदी का खतरा बना हुआ है। (भाषा से इनपुट्स के साथ)

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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