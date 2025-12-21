देशभर में सर्दी का सितम; कश्मीर में बर्फबारी और बारिश, उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप

संक्षेप: उत्तर भारत में रविवार को कहीं कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुराया तो कहीं कोहरे की घनी चादर ने रफ्तार थाम दी। उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर में पारा लुढ़क गया।

उत्तर भारत में रविवार को कहीं कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुराया तो कहीं कोहरे की घनी चादर ने रफ्तार थाम दी। उत्तर भारत के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण जम्मू-कश्मीर में पारा लुढ़क गया जबकि पंजाब व हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया और दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तरपूर्वी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ-साथ बर्फ गिरने का अनुमान जताया है।

आईएमडी के अनुसार, प्रमुख मौसम निगरानी केंद्रों में शामिल पालम में शानिवार रात 10 बजे से रविवार दोपहर 12:30 बजे के बीच मध्यम कोहरे के कारण दृश्यता सबसे कम 300 मीटर दर्ज की गई। आईएमडी ने बताया कि हल्के कोहरे के कारण दृश्यता बढ़कर 600 मीटर हो गई। लेकिन पूर्व-दक्षिणपूर्वी दिशा से सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण फिर से 350 मीटर तक गिर गई। मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग में देर रात डेढ़ बजे से ढाई बजे के बीच मध्यम कोहरे के कारण दृश्यता सबसे कम 200 मीटर तक गिर गई। सुबह साढ़े पांच बजे तक यह धीरे-धीरे बढ़कर 500 मीटर तक पहुंच गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, शाम 5:30 बजे आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई।

जम्मू-कश्मीर में चिल्ला-ए-कलां

दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार को घने कोहरे के कारण कम दृश्यता की वजह से कुल 97 उड़ानें रद्द हुईं और 200 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं। भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि खराब मौसम के कारण श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कम से कम 11 उड़ानें रद्द हुईं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई। कश्मीर में 40 दिन की सबसे कठोर शीत ऋतु की अवधि ‘चिल्ला-ए-कलां’ की शुरुआत के साथ घाटी के लोगों को लंबे शुष्क दौर के बाद काफी राहत मिली। अधिकारियों ने यहां बताया, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित गुलमर्ग में बर्फबारी हुई, जहां लगभग दो इंच बर्फ जमा हो गई है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर-कारगिल राजमार्ग पर स्थित सोनमर्ग में रविवार सुबह बर्फबारी शुरू हुई, जो आखिरी सूचना मिलने तक जारी थी।

बढ़ेगी बर्फबारी और बारिश

नियंत्रण रेखा के पास स्थित तंगधार सेक्टर को मुख्य कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले साधना टॉप पर शनिवार रात से अब तक मध्यम बर्फबारी हुई है, जिससे लगभग छह इंच बर्फ जमा हो गई। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में रातभर हल्की बारिश शुरू हुई जो रुक-रुक कर जारी रही। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान घाटी में बर्फबारी और बारिश में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। कश्मीर में हुई बारिश से लंबे समय से जारी शुष्क दौर का अंत हो गया। शुष्क दौर के कारण खासकर बच्चों और बुजुर्गों में खांसी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों के मामलों में वृद्धि हो गई थी। चिल्ला-ए-कलां के पहले दिन हुई बारिश और बर्फबारी को स्थानीय लोग शुभ संकेत मानते हैं और इसे अच्छी बर्फबारी का अग्रदूत माना जाता है।

पिछले साल नहीं थी अच्छी सर्दी

पिछले साल शुष्क सर्दी के कारण स्थानीय निवासियों और पर्यटन से जुड़े लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उत्तर कश्मीर का गुलमर्ग एकमात्र ऐसा मौसम केंद्र रहा जहां पारा शून्य से नीचे रहा। यहां न्यूनतम तापमान शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के सामान्य तापमान से पांच डिग्री अधिक है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम सहित अन्य सभी मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री से 3.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। चिल्ला-ए-कलां (बड़ी ठंड) की अवधि 30 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद ‘चिल्ला-ए-खुर्द’ (छोटी ठंड) और ‘चिल्ला-ए-बच्चा’ (हल्की ठंड) का दौर आएगा।

हिमाचल का क्या हाल

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बर्फबारी का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक, इन दोनों जिलों के साथ-साथ चंबा में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने बताया कि 21 व 22 दिसंबर की देर रात और सुबह के दौरान ऊना, बिलासपुर (भाखरा बांध रिजर्व) और मंडी (बल्ह घाटी) जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने का अनुमान है।

पंजाब और हरियाणा

पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में रविवार को भीषण ठंड रही और दोनों राज्यों के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं, पंजाब में गुरदासपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्यों के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार, दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हरियाणा के भिवानी में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 9.5 डिग्री, रोहतक में 10.8 डिग्री और सिरसा में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना और बठिंडा में 8.6 डिग्री, पटियाला में 9.3 डिग्री और फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



उत्तर प्रदेश और राजस्थान

आईएमडी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई। विभाग ने यह भी अनुमान जताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि अधिकतर स्थानों पर रात का तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। कई दिनों की कड़ाके की ठंड के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 5.4 डिग्री सेल्सियस था। सीकर में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि एक दिन पहले यह 5.8 डिग्री सेल्सियस था। चूरू में रात का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को 7.6 डिग्री सेल्सियस था। चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस और पिलानी (झुंझुनू) में नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि सिरोही में रात का तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बारां जिले के अंता में यह 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य की राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछली रात की तुलना में करीब दो डिग्री अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी हवाओं के प्रभाव से 24 दिसंबर से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। साथ ही, राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में 23 और 24 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आईएमडी ने झारखंड के कुछ हिस्सों में ठंड और घने कोहरे को लेकर रविवार को अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है।