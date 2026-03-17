मौसम ने ली करवट, फिर बरसेंगे बदरा; इन राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य उत्तरी राज्यों में हल्की बारिश हुई है। जिससे तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आई। वहीं कश्मीर के ऊंचाई वाले अधिकतर इलाकों में मध्यम से भारी हिमपात हुआ, जिससे कुछ क्षेत्रों में आवाजाही बाधित हुई।

उत्तर भारत समेत पूरे देश में गर्मी ने दस्तक दी ही थी, कि मौसम ने करवट ले ली है। कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट हुई है। वहीं आने वाले दिनों के लिए मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है। उत्तर-पश्चिमी भारत में, हिमालयी क्षेत्र में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 17 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से, आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है।

इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी गरज-चमक और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक होने की संभावना है। इस सप्ताह अलग-अलग दिनों में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार में बारिश होने की संभावना है।

पश्चिमी भारत में, 17 से 19 मार्च के बीच महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 18 और 19 मार्च के आसपास कोंकण और गोवा में भी गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में भी कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।