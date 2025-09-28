Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में चार दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश

IMD Rainfall Alert, Weather Update 28 September: देशभर से मॉनसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी बरसात हो रही। पश्चिमी विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश होगी।

IMD Rainfall Alert, Weather Update 28 September: पश्चिमी विदर्भ और उससे सटे हुए उत्तरी मध्य महाराष्ट्रक के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में 28 सितंबर से एक अक्टूबर तक यानी कि चार दिनों तक बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अगले सात दिनों तक भारी बरसात का दौर जारी रहने वाला है। इसमें से मराठवाड़ा में 28 सितंबर, गुजरात में 28 सितंबर से एक अक्टूबर को बहुत भारी बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में 28-30 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है।

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 और 30 सितंबर को, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो से चार अक्टूबर तक, गंगीय पश्चिम बंगाल में दो और तीन अक्टूबर, बिहार में एक से चार अक्टूबर, झारखंड में दो अक्टूबर, ओडिशा में एक से तीन अक्टूबर, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 28 सितंबर, तीन और चार अक्टूबर, पूर्वी मध्य प्रदेश में तीन और चार अक्टूबर, विदर्भ में 28 सितंबर और दो से चार अक्टूबर, छत्तीसगढ़ में 29 सितंबर से चार अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है।