महाराष्ट्र के पालघर में 14 साल के किशोर ने अपनी मां की परेशानी को देखते हुए घर के सामने एक कुआं खोद दिया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, घर के लिए पानी लाने के लिए अपनी मां को हर दिन धूप में टहलते देख परेशान होकर 14 साल के प्रणव सालकर ने अपने पिता की मदद से अपने सामने के अहाते में एक कुआं खोदा। परिवार केल्वे के पास धवंगे पाड़ा में रहता है। प्रणव के माता-पिता दर्शना और विनायक मजदूरी करते हैं।

