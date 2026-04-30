IMD Rain Alert: 60 की स्पीड से आंधी, गिरेंगे ओले; इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी
IMD Rain Alert, Weather Update 30 April: दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा, कई अन्य राज्यों में भी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है।
IMD Rain Alert, Weather Update 30 April: बारिश और आंधी की वजह से कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत मिल चुकी है। आने वाले दिनों में भी बरसात, आंधी, तेज हवाओं के चलने की संभावना है। इस हफ्ते के दौरान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरपूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज आंधी (40-60 किमी प्रति घंटा) के साथ व्यापक स्तर से लेकर भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में तीन से छह मई यानी कि चार दिनों तक और मैदानी इलाकों में बारिश, बिजली और 60 की स्पीड से तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 30 अप्रैल से छह मई तक और असम, मेघालय में 30 अप्रैल से चार मई तक अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 30 अप्रैल और एक मई को, असम, मेघालय में दो और तीन मई को और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 30 अप्रैल से दो मई तक अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो जम्मू-कश्मीर में दो से पांच मई के दौरान, हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल, तीन और चार मई के दौरान, उत्तराखंड में 30 अप्रैल से छह मई के दौरान छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। पंजाब में तीन से छह मई के दौरान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 30 अप्रैल, एक और तीन से छह मई के दौरान, उत्तराखंड में 30 अप्रैल और चार से छह अप्रैल के दौरान, पश्चिमी राजस्थान में दो और तीन मई के दौरान, पूर्वी राजस्थान में दो से छह मई के दौरान छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। पूर्वी उत्तर में 30 अप्रैल को छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना है।
वहीं, 29 अप्रैल से तीन मई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 29 अप्रैल से पांच मई के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल से तीन मई के दौरान बिहार में और 29 अप्रैल से पांच मई के दौरान झारखंड, ओडिशा में, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है।
पांच दिनों तक MP-CG में बारिश
अगले पांच दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने और 50 की स्पीड से तेज हवाएं चलने वाली हैं। विदर्भ में दो से चार मई के दौरान भी यही स्थिति रहेगी। 30 अप्रैल को पूर्वी मध्य प्रदेश में और 30 अप्रैल और चार मई को छत्तीसगढ़ में गरज के साथ आंधी चलने वाली है। 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में छिटपुट ओले गिरेंगे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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