Rain Alert: बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश

संक्षेप: IMD Rain Alert: कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से 22-25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 22-26 नवंबर के दौरान केरल, माहे, 22 व 23 नवंबर को लक्षद्वी और 22 नवंबर को रायलसीमा में भारी बरसात का अलर्ट है।

IMD Rain Alert, Weather Update: 22 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से 24 नवंबर के आसपास इसके बंगाल की खाड़ी में दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। 22-27 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और 24 व 25 नवंबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है। 22-25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, 22-26 नवंबर के दौरान केरल, माहे, 22 व 23 नवंबर को लक्षद्वी और 22 नवंबर को रायलसीमा में भारी बरसात का अलर्ट है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम है। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर, पंजाब में कई जगहों पर 7-10 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान चल रहा है। मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान छह डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया।