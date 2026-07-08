मायानगरी जलमग्न! मुंबईवालों को आफत की बारिश से कब मिलेगी राहत? IMD ने बताया

भारी बारिश की वजह से मुंबई भर में पेड़ और घरों की दीवारें गिरने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। कई लोगों की मौत भी हुई है। IMD ने बुधवार को भी मुंबई सहित कई जिलों में मुसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है।

देश की आर्थिक राजधानी, मायानगरी मुंबई इस वक्त जलमग्न हो गई है। बीते सप्ताह से शुरू हुई मूसलाधार मॉनसूनी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि दफ्तरों और स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। इस बीच वंदे भारत सहित दर्जनभर से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। अब IMD ने बताया है कि मुंबईवालों को इस आफत की बारिश से कब तक राहत मिलेगी।

भारत विज्ञान मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि बुधवार को मुंबई और उसके आस-पास के जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पालघर के अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही कोंकण क्षेत्र में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि तेज बारिश के कारण कोंकण तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन भी हो सकता है।

कब तक राहत? IMD के मुताबिक मुंबई में 9 जुलाई के बाद से बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आएगी। हालांकि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। 12 जुलाई से अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इस बीच लोगों से जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने, घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेने और सावधानी बरतने की अपील की गई है।

वंदे भारत और तेजस समेत कई ट्रेनें रद्द इससे पहले भारी बारिश की वजह से नवसारी-मरोली सेक्शन में जलजमाव होने से पश्चिमी रेलवे में रेल ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और रूट भी बदले गए हैं। भुज-दादर सयाजीनगरी एक्सप्रेस को गांधीधाम में शॉर्ट-टर्मिनेट कर गांधीधाम और दादर के बीच रोक दिया गया। इसके अलावा दादर-भुज सयाजीनगरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस, अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी डबल डेकर एक्सप्रेस, अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस और अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है।। इसके अलावा श्री गंगानगर-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस को सूरत जलगांव मनमाड इगतपुरी कल्याण पनवेल मार्ग से चलाया जा रहा है। यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है।