Cyclone Alert: चक्रवाती तूफान फिर देने वाला है दस्तक, भारी बारिश और आंधी की चेतावनी

संक्षेप:

रिपोर्ट के मुताबिक, इस निम्न दाब के प्रभाव से तमिलनाडु के कई जिलों और पुडुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कन्याकुमारी, मयिलादुतुरै, नागपट्टिनम, तेनकासी, तिरुवारूर जिलों और कराइकल क्षेत्र में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी।

Mon, 24 Nov 2025 11:36 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दाब क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मलक्का जलडमरूमध्य और अंडमान क्षेत्र पर बना निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर दिशा में बढ़ रहा है। आज यह दक्षिण अंडमान सागर पर अवसाद में बदल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉ. संजीव द्विवेदी ने कहा कि अगले सात दिनों तक ओडिशा में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस निम्न दाब के प्रभाव से तमिलनाडु के कई जिलों और पुडुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कन्याकुमारी, मयिलादुतुरै, नागपट्टिनम, तेनकासी, तिरुवारूर जिलों और कराइकल क्षेत्र में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर जलजमाव और फिसलन भरी सड़कों के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। पुडुचेरी में भी बीच रोड, न्यू बस स्टैंड, उप्पलम, नेल्लिथोपे, कमराज नगर सहित कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में मध्यम बारिश हुई।

आईएमडी लगातार निगरानी कर रहा

मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम आज अवसाद और उसके बाद चक्रवाती तूफान में तेज हो सकता है। आईएमडी इसकी सतत निगरानी कर रहा है। 25 से 29 नवंबर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। एक-दो स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ जगहों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्री क्षेत्रों में न जाएं। बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र में मौजूद मछुआरों को सलाह दी गई कि वे कल सुबह तक तट पर लौट आएं।

ओडिशा के तटीय जिलों में होगी बारिश

चक्रवर्ती तूफान के चलते 25 से 27 नवंबर के बीच ओडिशा के कुछ तटीय जिलों में बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार सतर्क है और आशंकित चक्रवात से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, ‘हमने अग्रिम तैयारी और अतिरिक्त उपाय कर लिए हैं, ताकि सरकारी तंत्र स्थिति बिगड़ने पर आसानी से निपट सके।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
