1 जून की तारीख हुई मिस! अब कब दस्तक देगा मॉनसून? बढ़े इंतजार के बीच जान लीजिए नई डेट
IMD Monsoon Forecasts: तारीख पे तारीख का डायलॉग तो दामिनी फिल्म में सनी देओल ने मारा था। लेकिन भारत में इस सीजन मॉनसून भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। अभी तक तीन बार ऐसा हो चुका है जब मॉनसून आने की तारीख आगे बढ़ चुकी है। चौथी तारीख की भी घोषणा हो चुकी है।
IMD Monsoon Forecasts: तारीख पे तारीख का डायलॉग तो दामिनी फिल्म में सनी देओल ने मारा था। लेकिन भारत में इस सीजन मॉनसून भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। अभी तक तीन बार ऐसा हो चुका है जब मॉनसून आने की तारीख आगे बढ़ चुकी है। चौथी तारीख की भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन देखना यह है कि भारत में मॉनसून की आमद कब तक होती है?बता दें कि अभी तक मॉनसून केरल पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन यह तय शिड्यूल से काफी पीछे चल रहा है। ताजा अनुमानों के मुताबिक अब यह तीन जून को दस्तक दे सकता है। वहीं, कुछ मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह इससे भी आगे जा सकता है। ऐसे में देश के किसानों को चिंता सताने लगी है कि आखिर कब होगी झमाझम बरसात।
पहले क्या बताई थी तारीख
शुरुआत में भारतीय मौसम विभाग ने कहा था मॉनसून 26 मई को केरल पहुंच जाएगा। यह इसकी तय तारीख एक जून से काफी पहले था। उम्मीद जगी थी कि बारिश के मौसम की जल्दी शुरुआत होगी। लेकिन तारीख गुजर गई और बरसात नहीं आई। इसके बाद दूसरी तारीख जारी हुई 28 मई को। मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया कि इस दिन भारत में मॉनसून की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। आखिर, हर मॉनसून के आने की हर बार की तारीख, एक जून तक बात आ गई। हालांकि बरसात इस बार भी नहीं हुई है। अब मौसम विशेषज्ञों ने नई तारीख दी है तीन जून।
आखिर क्यों हो रही है देरी
हर साल दक्षिण पश्चिमी मॉनसून सबसे पहले केरल पहुंचता है। इसके बाद यह उत्तर की तरफ होता हुआ जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में पूरे देश तक जाता है। मॉनसून केरल पहुंचने का हर किसी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यह भारत में चार महीने के बरसात के मौसम की आधिकारिक शुरुआत का ऐलान होता है। लेकिन इस साल मॉनसून में देरी क्यों हो रही है? भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के आगमन के ऐलान के लिए इन तीन बातों का होना बेहद जरूरी है। पहली बात, केरल के तय वेदर स्टेशंस पर कम से कम 60 फीसदी बारिश, अरब सागर पर पश्चिमी हवाओं का एक तय रफ्तार में चलना और सैटेलाइट पर पर्याप्त बादलों का समूह नजर आना। लेकिन इस साल हवाओं के साथ समस्या है। केरल के तट पर पश्चिमी हवाएं काफी कमजोर हैं। इसलिए मॉनसून का ऐलान नहीं किया गया है।
कमजोर हवाओं का असर
केरल तट पर पश्चिमी हवाएं इतनी कमजोर बनी हुई हैं कि वे आधिकारिक मॉनसून की शुरुआत को रफ्तार नहीं दे पाईं। हालांकि नमी मौजूद है और राज्य और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में पहले ही बिखरी हुई बारिश हो रही है। उधर, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात ने हालत और खराब कर दी। वजह, चक्रवात उन हवाओं को रोक देते हैं और कमजोर कर देते हैं, जो मॉनसून को अंदर भेजती हैं। अब मौसम विभाग को उम्मीद है कि एक जून के आसपास से हवाएं धीरे-धीरे मजबूत होंगी, और मॉनसून शुरू हो जाएगा। हालांकि हालात अभी भी अस्थिर हैं, इसलिए सटीक तारीख बता पाना मुश्किल हो रहा है।
मॉनसून में देरी से भारत में क्या नुकसान
हालांकि मॉनसून में कुछ दिनों की देरी से बहुत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यह लगातार पीछे होता गया तो समस्या बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मॉनसून 8 जून तक भी आता है तो भी बहुत ज्यादा देर नहीं होगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह तय ही नहीं है कि इसमें कितनी देर होगी। मॉनसून में देरी से तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी राहत नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ तेज अल नीनो की चेतावनी है जो मौसम के पैटर्न पर असर डाल रही है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।