हफ्ते भर कोहरे की चादर, ठंड से कितनी राहत? मौसम विभाग ने बताया हाल

भारतीय मौसम विभाग ने कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक अगले चार से पांच दिन तक उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

Jan 05, 2026 06:43 pm IST
भारतीय मौसम विभाग ने कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक अगले चार से पांच दिन तक उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार 5 से 7 जनवरी के बीच पूर्व राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, 5 जनवरी को झारखंड में, 5 से 7 जनवरी के बीच पश्चिमी राजस्थान और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में, व 5 और 6 जनवरी को मध्य प्रदेश, बिहार और गंगा के पश्चिमी बंगाल में दिन के समय ठंड पड़ने की संभावना है।

शीतलहर की संभावना
इसके अलावा शीतलहर की भी संभावना जताई गई है। इसके मुताबिक 6 से 9 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में, 6 से 10 जनवरी तक पूर्वी राजस्थान में, 8 से 10 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान में, 6 से 8 जनवरी तक छत्तीसगढ़ और 6-7 जनवरी को झारखंड में शीतलहर की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में बेहद घने कोहरे के चलते कई जगहों पर दृश्यता 50 मीटर से कम रही। प्रभावित इलाकों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, ओडिशा और उत्तराखंड शामिल रहे। वहीं, गोरखपुर, ग्वालियर, जबलपुर में घने कोहरे के चलते दृश्यता जीरो रही। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में भी घने कोहरे की रिपोर्ट रही।

इन इलाकों में भी रहेगी ठंड
आईएमडी के मुताबिक पूर्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में दिन काफी ज्यादा ठंडा रहा। जबकि कुछ स्थानों पर उत्तराखंड में भूरी पथरीली बर्फ देखी गई। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के अलग-अलग क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की सूचना दी गई। आईएमडी ने कहा कि कई वेदर सिस्टम्स, जिनमें उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी वायुमंडल में तेज पश्चिमी हवाएं शामिल हैं, वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावित कर रही हैं। इनके प्रभाव के तहत, अगले दो दिनों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है।

उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। मैदानों में सबसे कम न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश के एटा में 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में और अगले दो दिनों में मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है।

