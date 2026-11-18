बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अकवान तेजी से ताकतवर हो रहा है। IMD ने आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। 20 नवंबर को तूफान के तट से टकराने का अनुमान है। जानें तूफान की रफ्तार, किन राज्यों में होगी भारी बारिश और ओडिशा में क्या हैं तैयारियां।

समंदर में उठेगा तूफान, आसमान से बरसेगी आफत; चक्रवात अक्वान को लेकर IMD की बड़ी चेतावनी (तस्वीर- PTI)

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अकवान तेजी से ताकतवर हो रहा है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, यह तूफान 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम के तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। झोंकों के साथ हवा की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के सात जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, ओडिशा में भी बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है।

20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है तूफान भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात अकवान बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में सक्रिय है। मंगलवार शाम तक यह चेन्नई से करीब 590 किलोमीटर पूर्व में स्थित था और उत्तर की ओर लगभग तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था।

मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 नवंबर को यह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद 19 नवंबर तक इसके अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। इसके बाद 20 नवंबर को दोपहर के आसपास यह नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश-यानम तट को पार कर सकता है।

इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। तेज झोंकों के साथ यह 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में समुद्र में दो मीटर तक ऊंची लहरें उठने और बेहद भारी बारिश होने की भी आशंका जताई गई है।

आंध्र प्रदेश के इन सात जिलों में रेड अलर्ट चक्रवात के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के सात जिलों में 19 नवंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

रेड अलर्ट वाले जिले: काकीनाडा

कोनसीमा

पूर्वी गोदावरी

पश्चिमी गोदावरी

एलुरु

कृष्णा

बापटला इसके अलावा यानम के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटवर्ती इलाकों के लिए चक्रवात संबंधी चेतावनी भी जारी की है।

ओडिशा में दो लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी

चक्रवात अकवान का असर ओडिशा में भी देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी है।

अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में 2,04,070 लोगों की पहचान की गई है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। इनमें सबसे ज्यादा 1,21,597 लोग गंजाम जिले के हैं।

सरकार ने आठ जिलों के 87 ब्लॉकों में 1,902 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि सरकार चक्रवात से प्रभावित होने वाले संभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठा रही है।

ओडिशा सरकार ने 74 बचाव दल भी तैनात किए हैं। दक्षिणी जिलों में संवेदनशील आबादी को पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ओडिशा के छह जिलों में भूस्खलन का खतरा ओडिशा सरकार के सामने चक्रवात के साथ-साथ भूस्खलन की चुनौती भी है। राज्य के छह जिलों को भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना गया है।

इनमें शामिल हैं:

गंजाम

गजपति

रायगढ़ा

कंधमाल

मलकानगिरी

कोरापुट आपदा प्रबंधन मंत्री के मुताबिक, राज्य में चक्रवात और बाढ़ से निपटने के इंतजाम हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन बड़ी चुनौती बन सकता है। पिछले महीने आए चक्रवात अर्नब के दौरान ओडिशा में 11 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 10 लोगों की जान भूस्खलन के कारण गई थी। छह लोग अब भी लापता बताए गए थे।

रायगढ़ा जिले में भी प्रशासन ने भूस्खलन की आशंका वाले 55 गांवों की पहचान की है। इन इलाकों में एहतियात के तौर पर लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई गई है।

तमिलनाडु, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में भी बारिश का अलर्ट चक्रवात अकवान का असर सिर्फ आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक सीमित नहीं रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई अन्य राज्यों में भी बारिश की चेतावनी दी है।

तमिलनाडु: 19 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

आंध्र प्रदेश: 19 और 20 नवंबर को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका है।

तेलंगाना: 20 और 21 नवंबर को पूर्वी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यापेट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़: 20 और 21 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

पश्चिम बंगाल: गंगा के मैदानी इलाकों में 19 और 20 नवंबर को भारी बारिश का अनुमान है।

झारखंड: 20 और 21 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 17 और 18 नवंबर को कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चक्रवात से प्रभावित होने वाले तटीय इलाकों में तैयारियों की समीक्षा करने और जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आकलन दल की सिफारिशों पर भी विचार कर उन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं।

इस बीच, नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के लिए तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है। उन्होंने बताया कि लगातार आए दो चक्रवातों अर्नव और मुरासु से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, दोनों चक्रवातों से कुल नुकसान 7,000 करोड़ रुपये से अधिक हुआ है।