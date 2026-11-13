बंगाल की खाड़ी से फिर उठ रहा चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्यों में होगी बारिश

रिपोर्ट के मुताबिक IMD बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो रहे एक सिस्टम को ट्रैक कर रहा है। यह 15 नवंबर के आसपास डिप्रेशन में बदल सकता है। वहीं अगले हफ्ते तक यह चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।

बीते महीने अर्नब और मुरासु जैसे चक्रवाती तूफानों से मची तबाही के बाद अब बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जानकारी के मुताबिक आगामी 15 नवंबर तक यह और तीव्र हो सकता है।

जानकारों की मानें तो शुक्रवार को बनने वाला यह कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में भी बदल सकता है। यह 'अकवान' के नाम से जाना जाएगा। इसे यह नाम ईरान ने दिया है। इस नए सिस्टम के धीरे-धीरे तीव्र होने और 15 नवंबर तक श्रीलंका की ओर बढ़ने की संभावना है। यहां मौसम अगर तूफान के मुताबिक हुआ तो यह और ताकतवर बन सकता है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट गुरुवार दोपहर को जारी मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक 13 और 14 नवंबर को तमिलनाडु के उत्तरी तटीय और पश्चिमी घाट जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 और 16 नवंबर को तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के घाट क्षेत्रों के साथ-साथ दक्षिण तमिलनाडु और डेल्टा जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 17 और 18 नवंबर को तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी जिलों और पश्चिमी घाट के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है।

वहीं मौसम विभाग ने समुद्र की स्थिति अत्यधिक खराब रहने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को 15-16 नवंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। वहीं जो मछुआरे पहले से ही गहरे समुद्र में हैं। उन्हें कल तक तट पर लौटने को कहा गया है।

अर्नब और मुरासु ने मचायी थी तबाही गौरतलब है कि बीते 15 अक्टूबर को पूर्वोत्तर मॉनसून की शुरुआत के बाद से बंगाल की खाड़ी में यह इस तरह की चौथी घटना है। इससे पहले बने चार मौसमी मामलों में से 2 'अर्नब' और 'मुरासु' ने भीषण तबाही मचाई थी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था और कई लोगों की जानें भी गई थीं।