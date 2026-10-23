IIT मुंबई परिसर में क्यों हुआ पुलिस ऐक्शन? प्रोफेसरों ने जताई आपत्ति तो आई सफाई
IIT मुंबई में छात्र की खुदकुशी को लेकर प्रदर्शन के दौरान छात्रों को हिरासत में लिया गया था। आईआईटी के प्रोफेसरों ने ही जब पुलिसिया कार्रवाई पर आपत्ति जताई तो प्रशासन ने सफाई दी है।
आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र की खुदुकशी के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। साहिल वाकोडे की मौत को लेकर प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक छात्र के माता-पिता प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब इस बात पर सफाई देते हुए आईआईटी बॉम्बे की तरफ से कहा गया है कि सांसत वर्षा गायकवाड़ और विधायक असलम शेख के दौरे की वजह से कैंपस में पुलिस मौजूद थी। वहीं मृतक छात्र के पैरेंट्स प्रदर्शन भी कर रहे थे।
आईआईटी बॉम्बे के ही 10 प्रोफेसर ने डायरेक्टर को ईमेल करके पूछा था कि आखिर इस तरह से कैंपस में पुलिस ने दखल क्यों दिया। इसपर प्रशासन ने कहा कि कुछ छात्रों ने पुलिस पर आक्रामक रवैया अपनाया और उनकी ड्यूटी में बाधा डालने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को हिरासत में ले लिया और शाम को रिहा भी कर दिया। मृतक छात्र के माता-पिता ने आईआईटी कैंपस जाने की इजाजत मांगी थी और उन्हें इजाजत दे भी दी गई थी।
छात्रों का सामान वापस करे प्रशासन
आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने कहा है कि छात्रों का जो भी निजी सामान जमा करवाया गया है उसे वापस कर दिया जाएगा। वहीं प्रोफेसरों का कहना है कि प्रशासन ने यह स्पष्ट नही्ं किया है कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्रों को हिरासत में लिया गया। मृतक छात्र के परिजन भी लगातार प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उसके माता-पिता ने न्याय और प्रोफेसर दुल्ला तथा आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शिरीष केदारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आजाद मैदान में भूख हड़ताल की थी।
यवतमाल निवासी 22 वर्षीय साहिल वाकोडे ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग में द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह 18 सितंबर की शाम अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया था। उसी दिन कुछ घंटे पहले मध्यावधि परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद परीक्षा की निगरानी कर रहे प्रोफेसर दुल्ला ने उसे परीक्षा हॉल से बाहर जाने को कहा था। संस्थान के अनुसार, छात्र ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र चैटजीपीटी पर अपलोड किया था।
छात्र के पिता रविंद्र वाकोडे की शिकायत पर पवई पुलिस ने प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं 3(1)(आर) तथा 3(1)(एस) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में मामला मुंबई अपराध शाखा को सौंप दिया गया।
परिवार ने करीब तीन महीने तक जातिगत आधार पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। अपराध शाखा ने पवई परिसर में प्रोफेसर दुल्ला से करीब आठ से दस घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान प्रोफेसर दुल्ला ने जांचकर्ताओं से कहा कि उन्होंने संस्थान के निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन किया था। उन्होंने जातिसूचक या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से भी इनकार किया।
अवकाश पर भेजे गए प्रोफेसर दुल्ला
विरोध प्रदर्शनों के बाद आईआईटी बॉम्बे ने प्रोफेसर दुल्ला को छात्र कल्याण डीन के पद से हटा दिया और उन्हें अवकाश पर भेज दिया। संस्थान के बोर्ड ने छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की है।
अपराध शाखा अब तक माता-पिता, छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों सहित करीब 40 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें