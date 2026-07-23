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तुरंत डिलीट करो, इस IIT का छात्रों को संदेश; जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के समर्थन का पोस्ट किया था वीडियो

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को पूरे देश से आवाज मिल रही है। इसी कड़ी में आईआईटी मद्रास के कुछ छात्रों ने भी वीडियो पोस्ट किए थे। लेकिन अब संस्थान ने इस पर आपत्ति जताई है।

IIT Madras Big order to students asked to delete videos of Jantar Mantar Protest support
IIT Madras Big order to students asked to delete videos of Jantar Mantar Protest support

जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन को पूरे देश से आवाज मिल रही है। इसी कड़ी में आईआईटी मद्रास के कुछ छात्रों ने भी वीडियो पोस्ट किए थे। लेकिन अब संस्थान ने इस पर आपत्ति जताई है। आईआईटी मद्रास की तरफ से छात्रों को निर्देश दिया गया है कि उन्होंने जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शन का जो भी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, उसे तत्काल डिलीट करें। एनडीटीवी के मुताबिक आईआईटी मद्रास के एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में जो भी वीडियो पोस्ट किए गए हैं, उन्हें डिलीट करने का निर्देश दिया गया है।

डीन का आया निर्देश

छात्र ने बताया कि डीन ने उन्हें निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था। आईआईटी छात्र को मिले मैसेज के मुताबिक, डीन ने जंतर-मंतर विरोधों से जुड़ी पोस्ट्स हटाने के लिए कहा है। इसके अलावा फैकल्टी एडवाइजर को बुलाया गया था। उसने कहाकि हम उन पोस्ट्स को हटा देंगे, जिसमें एकजुटता वीडियो भी शामिल है। एक अन्य छात्र को संबोधित मैसेज में कहा गया है कि चूंकि आप लोगों ने वीडियो में योगदान दिया था, इसलिए हमें लगा कि आपको जानकारी देना जरूरी है। गौरतलब है कि एक छोटा वीडियो पोस्ट किया गया था। इसमें छात्र एक बैनर ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लिखा था, ‘जंतर-मंतर प्रदर्शन के साथ एकजुटता। सोनम वांगचुक और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को समर्थन। छात्रों की जान कीमती है।’ इसके बाद आईआईटी मद्रास का ध्यान इस तरह गया है।

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कैसे हुई शुरुआत

विरोध की शुरुआत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ इंस्टाग्राम हैंडल से हुई, जिसे अभिजीत दीपके ने बनाया था। बाद में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के दौरान जंतर मंतर में इसमें शामिल हुए। हजारों छात्रों ने 20 जुलाई को विरोध में हिस्सा लिया, और मुंबई में भी बुधवार को एक बड़ा छात्र विरोध देखा गया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने गुरुवार को 24 जुलाई को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने का देशव्यापी आह्वान किया और लोगों से हर जिले में प्रदर्शन करने की अपील की। सीजेपी ने बातचीत के लिए सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए जोर दिया कि कोई भी बातचीत सिर्फ किसी निष्पक्ष जगह पर ही होनी चाहिए। सीजेपी ने यह भी कहाकि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा में जवाबदेही के मुद्दे या नीट पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग का समाधान नहीं हुआ।

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देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान

उधर सरकार ने आज बातचीत की एक और अपील की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाकि मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सरकारी आवास या उनके कार्यालय में हो सकती है। नड्डा ने भी सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन संगठन के नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी इस मांग पर अड़े रहे कि वे केवल किसी निष्पक्ष जगह पर ही बैठक करेंगे। शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन के आह्वान पर सीजेपी ने कहाकि देश भर में ‘हर जिला, एक दिन, एक मांग’ के नारे के तहत सभाएं की जाएंगी। इन सभाओं में शामिल लोग प्रदर्शनकारियों की मांगें पढ़कर सुनाएंगे और 20 जुलाई को दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए छात्रों, अभिभावकों और अन्य लोगों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करेंगे।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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