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IIT गुवाहाटी में हॉस्टल की बिल्डिंग के पास मिला छात्र का शव, खुदकुशी की आशंका

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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आईआईटी गुवाहाटी में बीटेक तीसरे साल के एक छात्र का शव पाया गया है। पुलिस का कहना है कि केस खुदकुशी का लगता है। हालांकि अलग-अलग ऐंगल से मामले की जांच की जा रही है।

Students death
IIT गुवाहाटी के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

देश के टॉप संस्थानों में गिने जाने वाले IIT में बीते कुछ दिनों से छात्रों की खुदकुशी के कई मामला सामने आ चुके हैं। इसी बीच आईआईटी गुवाहाटी में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उसक शव हॉस्टल की बिल्डिंग के पास पाया गया। संभावना है कि छत से गिरकर उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने कहा कि खुदकुशी की बात से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पूरी जांच के बाद ही असली कारण का पता लगेगा।

मृतक का नाम रितेश राज सिंह बताया गया है जो कि बीटेक तीसरे साल का छात्र था। वह ओडिशा के पुरी का रहने वाला था। वह कंप्यूटर साइंस ऐंड इंजीनियरिंग विभाग में था और ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में रहता था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसने 26 जुलाई को दोपहर बाद 2.30 बजे के करीब पांच मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली।

IIT गुवाहाटी ने बयान जारी कर कहा है, संस्थान पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। हमें इंतजार है कि इस मामले में अधिक जानकारी मिले। स्टूडेंट के परिवार को घटना की जानकारी दे दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि रितेश राज बहुत ही मेधावी छात्र था और उसे गोल्ममैन सैक्स से स्कॉलरशिप भी मिलीथी। वह कोडिंग क्लब का कंपपटीटिव प्रोग्रामिंग का हेड था।

आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर प्रोफेसर देवेंद्र जैहल ने कहा कि रविवार शाम को छात्रों को मेल करके जानकारी दी गई थी कि उनके एक साथी का मौत हो गई है। इस ईमेल में लिखा गया, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि बीटेक के तीसरे साल के छात्र रितेश राज सिंह की मौत हो गई है। यह आईआईटी गुवाहाटी परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि इस ईमेल में कोई वजह नहीं बताई गई थी। मृतक छात्र का शव गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है।

आखिर कैसे हुई छात्र की मौत

रेडिट पर एक थ्रेड चल रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि गुवाहाटी में छात्र की मौत कैसे हुई । इसमें कहा जा रहा है कि रितेश अपने एक दोस्त की जगह पर ऑनलाइन असेसमेंट में शामिल हो गए थे। इसके बाद एक प्रोफेसर ने स्टूडेंट डिसिप्लिनरी कमेटी में शिकायत करने की धमकी दी थी। हालांकि संस्थान की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लाइव हिन्दुस्तान भी ऐसे दावे की पुष्टि नहीं करता है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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