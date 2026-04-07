IIT वाले बाबा अभय सिंह पत्नी के साथ किस मिशन में जुटे, कहां बना लिया ठिकाना
महाकुंभ में वैरागी के तौर पर दिखने वाले अभय सिंह जब पत्नी के साथ पहुंचे तो लोग सरप्राइज रह गए। इसी आश्चर्य के भाव को लेकर लोग उन्हें देखने पहुंचने लगे और सेल्फी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अभय सिंह ने कहा कि बैंक में कुछ कागजी काम के चलते वह अपनी प्रीतिका के साथ आए हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में खूब चर्चा बटोरने वाले आईआईटीयन बाबा अभय सिंह फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने शादी कर ली है और इसका खुलासा तब हुआ, जब वह पत्नी के साथ हरियाणा के झज्जर पहुंचे। यहां उनका पैतृक गांव है और उनके पिता झज्जर की जिला अदालत में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। महाकुंभ में वैरागी के तौर पर दिखने वाले अभय सिंह जब पत्नी के साथ पहुंचे तो लोग सरप्राइज रह गए। इसी आश्चर्य के भाव को लेकर लोग उन्हें देखने पहुंचने लगे और सेल्फी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अभय सिंह ने कहा कि बैंक में कुछ कागजी काम के चलते वह अपनी प्रीतिका के साथ आए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रीतिका भी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड की हैं और मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। इस बीच अभय सिंह ने पुरानी यादों पर बात की और कहा कि मैं कभी स्कूल और कॉलेज के टाइम में यहां आकर बैठता था और पिता के चेंबर में देखता था कि कैसे मुकदमे आते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने इस दौरान अपने भविष्य के प्लान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी प्रीतिका मिलकर एक आइडिया पर काम कर रहे हैं। परिजनों से मुलाकात की बात पूछी गई तो अभय सिंह ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर उनसे मिलूंगा। यह भी कहा कि कई बार बड़े उद्देश्यों के लिए छोटे त्याग करने पड़ते हैं। परिवार के अहम सदस्यों से ही थोड़ी दूरी रखनी पड़ती है। हालांकि बाद में वह घर भी गए और वहां शादी के बाद होने वाली कई रस्मों में भी पत्नी के साथ हिस्सा लिया।
अभय सिंह ने कहा कि हम पति-पत्नी मिलकर एक श्री यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। यह एक ऐसा संस्थान होगा, जहां छात्रों को आध्यात्मिक साधना के साथ शिक्षा भी मिलेगी। यह सार्थक शिक्षा होगी। उन्होंने कहा कि परंपरागत शिक्षा के साथ ही हमारा फोकस होगा कि यूनिवर्सिटी में अलग-अलग तरह की साधना के बारे में भी शिक्षा दी जाए। फिलहाल अभय सिंह और उनकी पत्नी हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। उनका कहना है कि हम दुनिया की दौड़भाग से परे आध्यात्मिक साधना में लीन हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हम भटकना नहीं चाहते।
अभी कहां बसे हैं IIT वाले बाबा और उनकी पत्नी प्रीतिका
बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित खनियारा के अघंजर महादेव मंदिर में दोनों ने 15 फऱवरी को शादी कर ली थी। फिर 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी की है। हिमाचल की सुरम्य वादियों में स्थित इस मंदिर में दोनों की शादी चर्चा से परे थी। इसका खुलासा तो सोमवार को तभी हुआ, जब आईआईटी वाले बाबा दुल्हन के साथ झज्जर पहुंचे।
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