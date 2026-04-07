Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IIT वाले बाबा अभय सिंह पत्नी के साथ किस मिशन में जुटे, कहां बना लिया ठिकाना

Apr 07, 2026 12:00 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, झज्जर
share

महाकुंभ में वैरागी के तौर पर दिखने वाले अभय सिंह जब पत्नी के साथ पहुंचे तो लोग सरप्राइज रह गए। इसी आश्चर्य के भाव को लेकर लोग उन्हें देखने पहुंचने लगे और सेल्फी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अभय सिंह ने कहा कि बैंक में कुछ कागजी काम के चलते वह अपनी प्रीतिका के साथ आए हैं।

IIT वाले बाबा अभय सिंह पत्नी के साथ किस मिशन में जुटे, कहां बना लिया ठिकाना

प्रयागराज महाकुंभ में खूब चर्चा बटोरने वाले आईआईटीयन बाबा अभय सिंह फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने शादी कर ली है और इसका खुलासा तब हुआ, जब वह पत्नी के साथ हरियाणा के झज्जर पहुंचे। यहां उनका पैतृक गांव है और उनके पिता झज्जर की जिला अदालत में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। महाकुंभ में वैरागी के तौर पर दिखने वाले अभय सिंह जब पत्नी के साथ पहुंचे तो लोग सरप्राइज रह गए। इसी आश्चर्य के भाव को लेकर लोग उन्हें देखने पहुंचने लगे और सेल्फी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अभय सिंह ने कहा कि बैंक में कुछ कागजी काम के चलते वह अपनी प्रीतिका के साथ आए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रीतिका भी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड की हैं और मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। इस बीच अभय सिंह ने पुरानी यादों पर बात की और कहा कि मैं कभी स्कूल और कॉलेज के टाइम में यहां आकर बैठता था और पिता के चेंबर में देखता था कि कैसे मुकदमे आते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने इस दौरान अपने भविष्य के प्लान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी प्रीतिका मिलकर एक आइडिया पर काम कर रहे हैं। परिजनों से मुलाकात की बात पूछी गई तो अभय सिंह ने कहा कि मैं निश्चित तौर पर उनसे मिलूंगा। यह भी कहा कि कई बार बड़े उद्देश्यों के लिए छोटे त्याग करने पड़ते हैं। परिवार के अहम सदस्यों से ही थोड़ी दूरी रखनी पड़ती है। हालांकि बाद में वह घर भी गए और वहां शादी के बाद होने वाली कई रस्मों में भी पत्नी के साथ हिस्सा लिया।

ये भी पढ़ें:मुझे पहले मौत आ जाती तो बेहतर; मोनालिसा की बातों को सुनकर रोते हुए बोले पिता

अभय सिंह ने कहा कि हम पति-पत्नी मिलकर एक श्री यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। यह एक ऐसा संस्थान होगा, जहां छात्रों को आध्यात्मिक साधना के साथ शिक्षा भी मिलेगी। यह सार्थक शिक्षा होगी। उन्होंने कहा कि परंपरागत शिक्षा के साथ ही हमारा फोकस होगा कि यूनिवर्सिटी में अलग-अलग तरह की साधना के बारे में भी शिक्षा दी जाए। फिलहाल अभय सिंह और उनकी पत्नी हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। उनका कहना है कि हम दुनिया की दौड़भाग से परे आध्यात्मिक साधना में लीन हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हम भटकना नहीं चाहते।

ये भी पढ़ें:IIT बाबा अभय सिंह ने शादी तो कर ली, अब आगे पत्नी संग क्या है प्लान; खुद बताया

अभी कहां बसे हैं IIT वाले बाबा और उनकी पत्नी प्रीतिका

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित खनियारा के अघंजर महादेव मंदिर में दोनों ने 15 फऱवरी को शादी कर ली थी। फिर 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी की है। हिमाचल की सुरम्य वादियों में स्थित इस मंदिर में दोनों की शादी चर्चा से परे थी। इसका खुलासा तो सोमवार को तभी हुआ, जब आईआईटी वाले बाबा दुल्हन के साथ झज्जर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:IIT वाले बाबा अभय सिंह ने की शादी, पत्नी भी इंजीनियर; अचानक पहुंचे पिता के पास
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
Haryana News India News India News Today अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।